As tendências do escritório vêm e vão, mas "Corporativo confortável" Sempre será meu uniforme de trabalho no inverno

Há algo sobre o inverno que torna a capa para o escritório um pouco mais delicada, mas é por isso que eu uso esse tempo para fazer conforto não compensável. O estilo ainda pode ter em mente, mas enquanto eu estava fazendo um brainstorming do vento e da neve hoje para ir ao meu local de trabalho, eu sabia que não podia fazer isso de salto e uma saia lápis. É por isso que sempre volto a um tema confiável durante esta temporada complexa: a empresa confortável.

Esta estética é fácil de capturar se você já a possui no seu armário. É uma questão de mesclar roupas de trabalho clássicas com camadas que parecem lenta e quentes. Pense em suéteres personalizados, calças largas e vestidos de malha polidos que passam transparentes do seu escritório para o happy hour chique, no qual você está indo depois. Se você está procurando maneiras de atualizar seu guarda -roupa de trabalho nesta temporada, este uniforme confortável cobriu você.

Sasuphi Mistura de caxemira e seda assimétrica drapeada A tendência do Cabo voltou bem a tempo para aqueles que gostam de coisas confortáveis.

Studios da acne Algodão midi-midi-midi-mélange Eles chamam esse utilitário de tendência por um motivo.

O estadista mais velho Cardigan Cashmere A superposição desta jaqueta é divertida.

Eu tenho um conjunto correspondente como este e adoro usá -lo no escritório.

Cos Camisa polo de manga longa Obcecado com mangas drapeadas.

Cos Camisa pólo de manga comprida com listras relaxadas Tudo neste momento listrado é incrível.

Veronica barba Jaqueta de tricô Katia Estou tão lá para isso para sua próxima reunião do Conselho de Administração.

Cos Calças elásticas da perna direita Se você quiser se sentir confortável no trabalho, escolha as calças com um tamanho elástico e use algo superdimensionado por cima – ele não saberá.

Pano e osso Sofie Ponte Pant

Cos O blazer sem mangas alongado Procure uma costura completa como este colete.

Loewe Casaco de algodão com algodão A tendência da jaqueta do celeiro é excepcionalmente confortável quando elegante, com um belo tricô.

Eu não poderia ter imaginado um casaco melhor para este artigo.

Estou impressionado com esta blusa.

Jacquemus Top de camisa de cruzeiro de cruzeiro aberto Você precisa de mais altas como este.

Cos Coler Merino Wool Sweater. Ganhando suéteres confortáveis.

Studios da acne Suéter de mistura de lã listrada em angústia

Mostre -me seu mumu Sweater de churrasco Use um vestido como este para lhe dar a impressão de que você usa um cobertor de grandes dimensões.

Brandon Maxwell O vestido de vestido midi-cutodão de algodão MIDI REUNIT DE VIRGINIE Os vestidos máximos são incrivelmente confortáveis.

Brunello Cucinelli Mistura de algodão plissado de pernas grandes

Cos Pernas do barril

Isso com um topo da linha pop abaixo.

Outra boa opção para a superposição.

cos Suéter de lã duplo arredondado O melhor suéter que vi o dia todo.

H&M LOOL BLAZER MELANGE CASA Não há mais fraldas assim, por favor.

Veronica barba Jean Wilmer Cardigan Estou obcecado com este cardigã.

MANGA Vestido de malha com acabamentos com nervuras Isso com um cinto e bons acessórios.

Adicione um suéter e você terá a aparência perfeita de mesa confortável.

Cos Casaco de lã duplo Um casaco de lã como esse é o que eu preciso para atingir um pico de conforto.

Fábrica inglesa Cardigan Argyle

Aves do paraíso Cardigan Zita Você precisa de mais cardigans como este.

Um blazer para pessoas que gostam de se sentir confortáveis.

Vince Jaqueta colorida de lã

Mercado de Elfos Tricô de tricô

Linha Calças plissadas com tira lateral de GGT