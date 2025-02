Os incidentes cruzados de tiro ao longo da linha de controle (LOC), no sul da região de Pir Panjal violar as defesas. As fontes do exército indiano dizem que, embora o acordo de alto nível permaneça oficialmente intacto, esses incidentes estão sendo tratados rapidamente localmente.

Segundo fontes do Exército, várias tentativas de intrusão foram frustradas no setor de Krishna Ghati Krishna e Caxemira, resultando em grandes perdas para os infiltrados.

Na semana passada, as tropas paquistanesas se dedicaram a pequenas armas incêndios e explosões ao longo do LOC, o que causou uma forte resposta de represália do exército indiano. Apesar dos compromissos diplomáticos de abordar a situação, as violações continuaram.

O oficial geral do Comando (GOC) do White Knight Corps, tenente -general Navin Sachdeva, revisou a situação de segurança nos setores Readi e Rajouri e elogiou o estado de alerta de tropas para manter a estabilidade na região.

Enquanto as declarações oficiais enfatizam que o alto incêndio permanece em vigor, o crescente número de hostilidades sugere o contrário. O exército indiano permanece em um alerta máximo e se prepara para responder firmemente a qualquer provocação adicional.

Esses incidentes ocorrem quase quatro anos depois que a Índia e o Paquistão reafirmaram seu alto acordo de incêndio ao longo do LOC em fevereiro de 2021. Chegou o acordo entre o Diretor Geral de Operações Militares (DGMO) de ambos os países, com o objetivo de reduzir as tensões e manter a paz ao longo dos fronteira. No entanto, a recente escalada, particularmente no sul da região de Pir Panjal, levanta preocupações sobre a durabilidade do acordo.

O tenente -governador de Jammu e Caxemira, Boodj Sinha, reiterou a postura firme da Índia nos estupros de Alto El Fuego, afirmando que o exército indiano está dando uma forte resposta.

Ele enfatizou os esforços coordenados entre as forças de segurança e a polícia de Jammu e Cashmiro ao abordar o terrorismo da transferência, afirmando que a manutenção da paz na região continua sendo a maior prioridade.