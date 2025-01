As tensões religiosas aumentam à medida que a polícia interrompe o transporte de animais para Sikandar Dargah em Madurai Tamil Nadu – Tamil Nadu News

As tensões religiosas tomaram conta da colina Thiruparankundram em Madurai, Tamil Nadu, depois que a polícia proibiu membros da comunidade muçulmana de transportar cabras e galinhas para Sikandar Badusha Dargah, localizado no topo da colina. A polícia afirmou que embora as orações fossem permitidas, os sacrifícios de animais não eram permitidos.

A colina também abriga o venerado Templo Murugan, situado perto de Dargah, acrescentando uma camada de sensibilidade religiosa à questão. A polícia esclareceu que embora alimentos cozinhados não vegetarianos pudessem ser transportados e consumidos, a proibição limitava-se à circulação de animais vivos, como cabras e galinhas.

Num esforço para mediar e aliviar a situação, o deputado da Liga Muçulmana da União Indiana, Nawaz Kani, visitou o local e manteve conversações com o Comissário da Polícia de Madurai. Após a reunião, foi decidido que o transporte de alimentos cozinhados não vegetarianos para o Dargah seria permitido, mas as restrições ao transporte de animais vivos para sacrifício permaneceriam.

Falando sobre o assunto, Nawaz Kani expressou otimismo quanto à resolução das questões. Em uma declaração compartilhada no X, ele disse: “Visitamos Madurai Sikandar Dargah e conduzimos um estudo de campo. Encontrámo-nos com o comissário da polícia de Madurai e instámo-lo a que todas as pessoas tomem medidas para ir e vir em harmonia, como no passado, sem qualquer problema.”

Ele também fez referência à coexistência harmoniosa de um templo diferente de Dargah e Kashi Vishwanath em Varanasi, Uttar Pradesh. Acrescentou que estão a ser tomadas medidas para garantir que os visitantes possam aceder ao Dargah sem qualquer inconveniente e afirmou: “Todas as restrições serão levantadas em breve e serão tomadas todas as providências para que as pessoas visitem o Dargah sem qualquer dificuldade como acontecia no passado. “

No entanto, a visita e as declarações de Kani atraíram duras críticas do BJP. O chefe do BJP de Tamil Nadu, K Annamalai, condenou as ações do parlamentar, acusando-o de tentar criar divisões entre comunidades religiosas.

Em uma postagem em A sua santidade deve ser preservada. Mas os eventos que acontecem no templo Thiruparankundram Subramanya Swamy (templo Murugan) são desagradáveis.”

Ele alegou ainda que as ações de Kani foram uma afronta direta à santidade do templo Murugan, que os hindus consideram sagrado. “Para alimentar a divisão, o MP consumiu alimentos não vegetarianos em Thiruparankundram Subramanya Swamy Hill. Isto não é apenas completamente errado, mas também uma perturbação religiosa”, disse Annamalai.

Ele também lembrou às pessoas o legado de harmonia social de Tamil Nadu, enfatizando a necessidade de respeitar os rituais religiosos e manter a paz. “Durante todos estes anos, o povo de Tamil Nadu viveu em harmonia social e respeitou os rituais de todas as religiões. É um disparate que um deputado do Parlamento aja para estragar tudo. Totalmente inaceitável”, disse Annamalai.