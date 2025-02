As tropas da Federação Russa atingiram a Ucrânia com foguetes e drones. Edifícios habitacionais danificados por Poltava Harkov e Zaporozhye, edifícios residenciais

As tropas russas na noite de 31 de janeiro e na noite de 1º de fevereiro atingiram asas da Ucrânia e foguetes balísticos, além de drones.

Os acertos foram registrados em Poltava e na região de Poltava, Kharkov e região de Kharkov, bem como em Zaporozhye.

O edifício residencial foi danificado em Poltava, disse a administração militar regional, equipes de resgate e serviços de emergência no local. Morreu, De acordo com dados Em uma emergência, três pessoas, 10 pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas em emergências.

Devido à greve russa, o suprimento de eletricidade de 164 consumidores e uma organização foi interrompido.

Em Hark’s, relatado O prefeito da cidade de Igor Terekhov, devido ao ataque de drones russos do tipo Shakud, uma pessoa morreu, quatro ficaram feridos. No distrito de Kholnogorsk, na cidade, uma casa particular incendiada devido a um golpe de drone, mais 16 edifícios residenciais foram danificados, Adicionado Ele. De acordo com o chefe da região de Kharkov, Oleg Sinegubov, apenas à noite e de manhã, as tropas russas lançaram 17 mísseis de várias espécies e seis drones na região.

Zaporozhye, Relatado As autoridades locais atacaram 18 drones russos durante a noite. Devido a golpes de drones em diferentes partes da cidade, os incêndios ocorreram. A instalação de infraestrutura, uma instituição educacional, multi -estostio e casas particulares, carros e garagens foram danificadas. Um homem de 57 anos sofreu.