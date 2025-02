Na noite de 12 de fevereiro, as tropas russas atingiram foguetes. Kyiv. Segundo o prefeito da cidade, Vitaly Klitschko, uma pessoa, incluindo uma garota de nove anos, morreu no condado de Okolonsky, ela ficou ferida. O golpe, disse Klitschko, aplicou foguetes balísticos.

No distrito de Goloseevsky, Platonski, Podolsk, Solomensky e Svyatoshinsky, os incêndios resultantes do bombardeio.

Incluindo o Ministério Nacional da Ucrânia da Ucrânia, um prédio de escritórios iluminado em Okolonsky, um armazém (área de incêndio de 600 metros quadrados) no condado de Goloseevsky) e um incêndio no teto de um edifício residencial criado no condado de Solomensky. Ferimentos, De acordo com dados O Ministério dos Casos de Emergência do Estado recebeu quatro pessoas.

A Administração Militar em Kiev também relata o telhado do prédio de apartamentos para a loja do sol no condado de Svyatoshinsky.

Além disso, as tropas da Federação Russa atingem foguetes e drones na região de Kiyiva, relatado Chefe da Administração Militar Nikolai Kalashnik. No distrito de Okrahov, as salas não residenciais iluminaram devido ao bombardeio, no distrito de Borispol, os destroços de drones batidos danificaram nove casas e carros particulares, acrescentando que não havia informações sobre vítimas.