Em janeiro, as tropas russas usaram novos “raios” várias vezes para atingir Charkov, dizem os especialistas. Tais drones, eles disseram Na subcast O Serviço Russo da BBC é um especialista militar ucraniano Sergei Morphinov, é capaz de transportar até sete libras de explosivos, enquanto é produzido barato. “Os engenheiros russos encontraram um bom equilíbrio de eficiência de preços”, ele admitiu. Tais drones são feitos de “certas substâncias e varinhas”, enquanto “voa – e voa para 30 quilômetros”, disse Morphin, custando muito mais barato que “Shahdov” e “Lancets”. “Iluminação”, de acordo com a mídia ucraniana, desde o início de 2025, foram usados ​​para choques em Harkovo pelo menos três vezes. Medusa publica fotos das consequências do ataque, que, entre outras coisas, usaram novos drones.

Desde o início da invasão russa completa, publicamos as fotos todos os dias que mostram como é a guerra. Como muitos de vocês podem notar, mais frequentemente tiramos fotos na Ucrânia é o lado ucraniano da frente. Isso tem um motivo: jornalistas independentes continuam trabalhando na Ucrânia (embora estejam enfrentando a pressão do poder), mas quase permanece na Rússia. Ainda assim, estamos tentando coletar todas as evidências disponíveis.