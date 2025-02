Na noite de 19 de fevereiro, as tropas da Federação Russa atacaram Odessa, uma espaçonave não tripulada, disse Oleg Kiper, chefe da administração militar de Odessa.

Como resultado do ataque ao telhado de hospitalidade pública e armazém, houve um incêndio, edifícios administrativos, lavagem de carros, passagem e vidros de uma casa particular foram danificados. O morador local de 55 anos sofreu. Ele é hospitalizado em um estado de seriedade moderada.

Cerca de cinco mil habitantes de um dos distritos de Odesse foram deixados sem energia. No total, de acordo com os resultados de dois dias de ataque do condado de Odessa, 89,5 mil assinantes foram deixados sem luz, disse Cyper no final da noite de 19 de fevereiro. É até a manhã relatadoApós o reparo sem luz, 49.000 assinantes ainda permaneceram.

Na prefeitura de Odessa disseQue o sistema de aquecimento foi danificado durante o ataque e alguns moradores da cidade foram deixados sem calor.

O exército russo atacou Odessa em 18 de fevereiro. Como resultado, quase 500 edifícios residenciais múltiplos, bem como 14 escolas e 13 jardins de infância, são deixados sem eletricidade e calor. Sofreu Quatro pessoasincluindo um filho.