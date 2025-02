Algumas para emergências foram introduzidas em toda a Ucrânia por causa de ataques russos a instituições de energia, relatado Empresa “Ukrenergo” 17 de fevereiro. Segundo ela, antes de tudo, empresas industriais e negócios influenciaram o fechamento e, em alguns casos de consumidores domésticos.

Companhia de energia inicial DTEK relatadoIsso começou a exclusão urgente de eletricidade em Kiev, bem como nas regiões de Kiev e Dnipropetrovsk.

Por dados As autoridades da região de Kiyiv, como resultado do ataque russo em 17 de fevereiro, em quatro distritos, foram danificadas por casas particulares, carros, oficina e armazenamento. Um homem foi ferido no condado de Borispol. “Eles não são permitidos na infraestrutura crítica”, observou a administração militar regional.

As autoridades de Kiev não relataram as consequências dos ataques à cidade. Apenas chefe Kyiv Vitaly Klitschko relatadoQue a cidade foi usada à noite na cidade contra drones russos.

Na senha da senha, os armazéns foram danificados devido aos ataques de drones russos, os incêndios ocorreram, ninguém foi ferido, Eles disseram na administração militar da região.

Kholnogorsky e Saltovsky Quarto Harkov caiu sob o impacto dos drones russos, Relatado Na aplicação da região de Kharkov. No distrito de Kholnjogorsk, em Kharkovo, 1 casas particulares foram danificadas devido à queda de drones de drones, três mulheres se voltaram para profissionais de saúde devido a reações agudas de estresse. Na região, o armazém e edifícios administrativos, bem como carros, foram danificados devido a ataques de drones.

Na soma da região, para dados As autoridades, como resultado do golpe de drones russos, danificaram a estação de manutenção e carros.

Na região de Poltava, Informação A Administração Regional, um edifício residencial particular foi danificado, ninguém ficou ferido.

Como resultado do bombardeio russo, Kherson é parcialmente de -energia, relatado Chefe da Administração Militar da cidade de Morochko. Os gráficos de Kperson foram introduzidos em Kherson.

Na região de Dnipropotrovsk, como Eles disseram Na administração regional, o manganês caiu sob bombardeios de artilharia, quatro pessoas ficaram feridas e uma foi hospitalizada. Empresas industriais e de serviços públicos, instituições educacionais, edifícios administrativos, lojas, cafés, apartamentos e casas particulares, carros, além de linhas de transmissão.

Nas forças aéreas das forças armadas Eles disseramQue, da noite de 16 de fevereiro até a manhã de 17 de fevereiro, o Exército Ucraniano demoliu 83 dos 147 drones russos e 59 drones não atingiram o gol, haviam caído sem consequências negativas. Os drones foram demolidos em Harkov, Poltava, Sumy, Cherneiv, Cherkasy, Kiyiv, Kirovograd, Passeriizhzhy, Dnipropetrovsk e Odessa. Como resultado dos ataques das forças armadas da Federação Russa, disseram as forças aéreas, as regiões de Kharkov, Kiev, Poltava e Potorizhzhya ficaram feridas.