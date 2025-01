As forças armadas russas continuam a progredir em direção à cobertura na área de Donetska, em torno do centro estratégico das forças ucranianas e constantemente despejando as posições das forças armadas ucranianas. O avanço das tropas russas para a equipe se tornou um dos principais eventos na frente de 2024. No último relatório militar de Medusa, de 22 de janeiro, afirma que o exército russo chegou à periferia industrial ocidental dos Pokrovska, e a leste da cidade na área de Vozdvizhenka chegou à rodovia E50 Dnjepar-Donjeck. Se as tropas russas conseguirem cortar a rodovia a oeste da equipe, a batalha da aglomeração começará com uma cobertura entre as forças armadas russas e o exército ucraniano. Da capa por vários meses chegada Evacuação necessária, mas a partir do início de janeiro na cidade ficou cerca de sete mil civis.

Todos os dias, desde o início da invasão russa da Ucrânia em volume total, publicamos fotos que mostram como é a guerra. Como muitos de vocês podem notar, geralmente postamos fotos tiradas na Ucrânia é o lado ucraniano da frente. Há uma razão para isso: jornalistas independentes ainda trabalham na Ucrânia (embora estejam sob pressão do poder), enquanto quase se foram na Rússia. Mas tentamos coletar todas as evidências disponíveis.

As forças armadas russas perderam repetidamente sua enorme quantidade de equipamentos enquanto tentavam atravessar os rios na Ucrânia. A propaganda mostrou que o exército russo aprende a construir transições pontões Fotos