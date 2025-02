Para introduzir o treinamento orçamentário no MIF, de acordo com os dados disponíveis, foi necessário no ano passado marcar 97 pontos com base nos resultados do exame estadual unificado. Em segundo lugar, está a Universidade Nacional de Pesquisa “MEFO”, com 89,9 pontos, o terceiro lugar foi conquistado pela Universidade Innopolis. Esta instituição educacional requer 87,5 pontos.

Os cinco líderes na complexidade da admissão são fechados pela Universidade Nacional de Pesquisa “Escola Superior de Economia” e pela Universidade Estadual de São Petersburgo de Tecnologias, Mecânicas e Optics. Para admissão no treinamento orçamentário, os candidatos exigem 87,1 pontos e 86,8 pontos, respectivamente.