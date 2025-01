As vendas anuais de carros na Índia excedem a população de muitos países: PM Modi na Bharat Mobility Global Expo 2025

O primeiro-ministro Narendra Modi inaugurou na sexta-feira a Bharat Mobility Global Expo 2025 e declarou a Índia o futuro da mobilidade global. Falando no Bharat Mandapam em Nova Deli, o primeiro-ministro Modi destacou as impressionantes vendas anuais de veículos da Índia de 2,5 milhões de dólares e a atração de 36 mil milhões de dólares em investimento direto estrangeiro (IDE) nos últimos quatro anos.

“A Índia é um excelente destino para investidores que desejam moldar o futuro da mobilidade”, disse o primeiro-ministro Modi. Ele atribuiu o crescimento do sector ao sucesso de iniciativas como o “Make in India” e esquemas de incentivos ligados ao desempenho (PLI), que criaram mais de 1,5 lakh de empregos e aumentaram o valor das vendas. $2,25 milhões.

A exposição de cinco dias, que será realizada em três locais em Delhi e na Grande Noida, é a maior vitrine automotiva da Índia. Reúne partes interessadas de todo o ecossistema de mobilidade, incluindo fabricantes de automóveis, produtores de componentes e inovadores de tecnologia verde. A expectativa é de que mais de 100 novos produtos e tecnologias sejam apresentados no evento.

O Primeiro-Ministro Modi enfatizou que a indústria automóvel da Índia, impulsionada pela inovação e tecnologia, está a passar por uma transformação sem precedentes. “O sector automóvel indiano cresceu quase 12 por cento no ano passado e as exportações também aumentaram significativamente”, disse ele, acrescentando que as vendas anuais de automóveis na Índia excedem a população de muitos países.