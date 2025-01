Um dos carros é a edição de lançamento do G63 com ajuste AMG, uma combinação de motor a gasolina e configuração híbrida de 48 volts que adiciona 200 Nm de torque. O G63 acelera até 100 km/h em cerca de 4,3 segundos. A velocidade máxima é de 240 km/h. A potência do carro chega a 585 cv e o custo desta versão é de 43 milhões de rublos.

Foto: assessoria de imprensa da Mercedes-Benz

O segundo carro é apresentado em uma versão mais civil do g450d, equipado com um motor diesel de seis cilindros com 367 cv e um preço inferior de 25 milhões de rublos.

Foto: assessoria de imprensa da Mercedes-Benz

Anteriormente, RG informou que na Federação Russa eles começaram a vender gelika semi-infantil por 11 milhões de rublos.