Às vésperas do acordo, Benjamin Netanyahu dirigiu-se ao país

Há algum tempo, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, apelou aos cidadãos israelitas. Naturalmente, o foco estava na situação relacionada com a libertação dos reféns.

Aqui está o texto completo de seu discurso.

“Queridos cidadãos de Israel, no dia 7 de outubro, os nossos inimigos cometeram o pior crime contra o povo judeu desde o Holocausto. Mas esta terrível tragédia revelou a incrível força de espírito do nosso povo e a coragem sem precedentes dos nossos soldados.

Esta força faz-nos avançar com a determinação de alcançar todos os objectivos declarados da guerra: devolver todos os nossos raptados, destruir as capacidades militares e administrativas do Hamas e garantir que Gaza nunca mais representará uma ameaça para o nosso país.

Na Guerra da Independência, provamos aos nossos inimigos e ao mundo inteiro: quando o povo de Israel está unido, nenhuma força pode quebrar-nos.

Tenho orgulho de ser o primeiro-ministro desta nação maravilhosa. Tenho orgulho de liderar nosso país durante esses tempos.

O gabinete político-militar e o governo aprovaram um plano para o regresso dos nossos raptados. Este é o objectivo da guerra e não recuaremos até que seja alcançado.

A sagrada missão de libertar os reféns acompanhou-me ao longo da minha vida, desde o serviço militar e ao longo dos anos como Primeiro-Ministro.

Junto com vocês, cidadãos de Israel, e com a comunidade internacional, minha esposa Sarah e eu esperamos, rezamos e fazemos todo o possível para o rápido retorno de todos os nossos compatriotas mantidos em cativeiro. Penso neles constantemente. Sarah dá tudo de si para cuidar das famílias e dos reféns repatriados, trabalhando ativamente dentro e fora do país.

Sei que esta preocupação une todas as famílias de Israel. Eu prometo a vocês: tudo faremos para atingir todos os objetivos desta operação. Levaremos todos para casa.

Já trouxemos para casa 157 sequestrados, dos quais 117 estão vivos. Nos termos do acordo recentemente aprovado, devolveremos 33 reféns adicionais, a maioria dos quais estão vivos.

Este acordo é acima de tudo o resultado do heroísmo dos nossos combatentes, o resultado da nossa forte posição para proteger os interesses fundamentais de Israel e o resultado da cooperação de Israel com a administração do Presidente cessante dos EUA, Biden, e a administração do Presidente eleito Trump.

Desde a sua eleição, o Presidente Trump iniciou esforços para libertar os reféns. Ele falou comigo na quarta-feira à noite, saudou o acordo e enfatizou, com razão, que o primeiro passo deste acordo era um cessar-fogo temporário. Foi o que ele disse: “cessar-fogo temporário”.

Quanto às próximas fases do acordo, mantemos em nossas mãos meios significativos para recuperar todos os nossos reféns e alcançar todos os objectivos de guerra.

Tanto os presidentes Trump como Biden expressaram apoio inequívoco ao direito de Israel de retomar as hostilidades se Israel concluir que uma segunda fase de negociações é inútil. Eu aprecio muito esta postagem.

Também aprecio a decisão do Presidente Trump de levantar completamente todas as restrições remanescentes ao fornecimento de armas e munições vitais a Israel.

Se tivermos de regressar ao combate, fá-lo-emos de forma diferente e com grande poder.

Durante as negociações, identifiquei vários princípios fundamentais:

O primeiro princípio é manter a capacidade de retomar as hostilidades, se necessário.

Durante meses, o Hamas exigiu que primeiro nos comprometêssemos a acabar com a guerra como condição para iniciar o processo de libertação dos raptados, e emitiu numerosos outros ultimatos. Opus-me categoricamente a estes ultimatos e a minha posição foi aceite. Reservamo-nos o direito de retomar as hostilidades, se necessário, com o apoio dos Estados Unidos.

E não é por acaso que todos os altos representantes da administração americana declararam unanimemente que foi o Hamas quem perturbou as negociações. É o Hamas, não Israel.

O segundo princípio em que insisti é extremamente importante: um aumento significativo do número de reféns vivos que serão inicialmente devolvidos. Fico feliz em dizer que essa perseverança valeu a pena. Ao contrário da posição do Hamas em Maio, conseguimos quase duplicar o número de reféns vivos que se esperava que fossem libertados na primeira fase.

O terceiro princípio é manter o controlo do corredor e da zona de segurança de Filadélfia. Quando falo em manter o controlo do corredor de Filadélfia, isso significa não só que não reduziremos as forças ali, mas que aumentaremos um pouco a sua força, contrariamente a todos os relatos que ouço do exterior.

Concordámos, como parte do acordo, que Israel manteria o controlo total do corredor e da zona de segurança que incluía toda a Faixa de Gaza. Nossas forças serão implantadas dentro do setor e o cercarão por todos os lados. Não permitiremos a entrada de armas e não permitiremos que os nossos reféns sejam levados.

Decidimos que os terroristas que cometeram assassinatos não seriam libertados para a Judeia e Samaria, mas sim deportados para a Faixa de Gaza ou para o estrangeiro. Decidimos também, dentro do gabinete político-militar, reforçar significativamente a nossa presença na Judeia e Samaria para proteger os nossos cidadãos.

O que levou à mudança de posição do Hamas? Primeiro, os golpes dolorosos que nossos valentes guerreiros infligiram a ele e a outros inimigos no campo de batalha. Em segundo lugar, a nossa política consiste em atacar os nossos inimigos em sete frentes com um poder sem precedentes.

Eliminamos Sinuar, Deif e Haniya. Destruímos Nasrallah e toda a liderança do Hezbollah. Destruímos a maior parte do potencial militar do exército sírio, atacamos os Houthis no Iémen e agimos contra o Irão. Danificamos seriamente todas estas forças, ou seja, todo o eixo iraniano do mal, e isto não é o fim. Tal como prometi, mudámos a face do Médio Oriente. E graças a isto, o Hamas viu-se derrotado e isolado nesta luta. Foi exactamente assim que foram criadas as condições para mudar de posição e libertar os nossos reféns. Hoje, o Hamas aceita algo que nunca aceitou antes.

Cidadãos de Israel, a guerra de recuperação exige que tomemos decisões difíceis, e é nessas decisões que a liderança é testada. Estas são decisões que têm em conta todas as nossas considerações nacionais e de defesa. Infelizmente, não posso lhe dar todos os detalhes.

No dia 7 de outubro, recebemos um forte golpe e sentimos dores terríveis. Juntos, repelimos nossos inimigos e alcançamos grande sucesso. O mundo inteiro, amigos e inimigos, admira estas conquistas históricas.

Caros cidadãos de Israel, vejo a vossa perseverança com entusiasmo e prazer. Gostaria de agradecer a confiança e o apoio que vocês demonstraram a mim e aos meus colegas durante este período fatídico.

Vejo nossas melhores pessoas: soldados e oficiais do recrutamento e da reserva das FDI, policiais, funcionários do Shin Bet e do Mossad, funcionários do Bureau of Prisons, serviços de emergência, voluntários e todo o nosso povo em todo o seu esplendor.

Na tempestade dos combates e no horror da guerra, honramos com dor, amor e gratidão partilhados aqueles que pagaram o preço mais alto: os nossos irmãos e irmãs das famílias dos caídos.

Abraçamos de corpo e alma os nossos feridos, as famílias dos nossos reféns, os habitantes evacuados do norte e do sul, que devemos trazer para casa.

Abraço a todos e digo: a batalha ainda não terminou. Há um caminho longo e difícil pela frente. Agora não é hora para divisão e desunião. É um momento de unidade e coesão. É exatamente isso que a tradição judaica nos deixa, é isso que a geração da vitória exige de nós.

Vencemos porque o espírito que vive dentro de nós vence. É o espírito de um povo antigo que se recusa a render-se àqueles que procuram destruí-lo.

Juntos, com a ajuda de Deus, derrotaremos os nossos inimigos. Juntos, com a ajuda de Deus, garantiremos o nosso futuro.

Porque há um renascimento e “há esperança para o seu futuro”, diz o Senhor, “os filhos retornarão às suas fronteiras”.