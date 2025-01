UM Aeronave Carregando 20 pessoas caiu Sudão do Sul Na quarta -feira, disse um funcionário.

Gatwech Bipal, Ministro da Informação e Comunicação do Estado da Unidade, disse que o avião caiu logo após decolar de um aeroporto da região.

O avião estava programado para viajar para a capital Juba.

Bipal disse que estava indo para o local do acidente no estado da unidade que está na região do Grande Superior.