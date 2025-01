Ashwini Vaishnaw elogia Deepseek, compara -o ao plano para o modelo de IA local

O ministro da União, Ashwini Vaishnaw, elogiou a startup chinesa depseek por sacudir o setor com seu assistente de baixo custo de AI, comparando sua abordagem frugal aos esforços do Centro para construir um modelo de IA localizado.

A Índia anunciou um investimento da IA ​​de US $ 1,25 bilhão em março, chamado Mission Indanai, que inclui fundos para novas empresas de IA e desenvolve sua própria infraestrutura de IA.

“Algumas pessoas questionam a quantidade de investimentos em que o governo foi cometido (Missão Indiaai). Você viu o que Deepseek fez? US $ 5,5 milhões e um modelo muito poderoso. Porque, o uso do cérebro”, disse Vaishnaw na terça -feira Em um evento em Odisha.

A Deepseek causou um repensado dramático de gastos com inteligência artificial em todo o mundo, alegando que levou apenas dois meses e custou menos de US $ 6 milhões para construir um modelo de IA usando os chips H800 menos avançados na NVIDIA.

Os downloads de seu aplicativo excederam recentemente o Openai Chatgpt na Apple App Store, enquanto o custo e o desempenho de suas ferramentas alteraram as crenças da indústria de que a China estava atrás dos rivais dos EUA na carreira da IA.

A declaração de Vaishnaw parecia ir para os comentários feitos por Sam Altman em Openai durante uma visita à Índia no ano passado, quando ele duvidava da possibilidade de que uma equipe indiana pudesse construir um modelo substancial no espaço da opera com um orçamento de US $ 10 milhões.

Altman deve visitar a Índia novamente em 5 de fevereiro, assim como sua empresa está atualmente trancada em uma batalha judicial no país com notícias digitais e editores de livros sobre infrações de direitos autorais.