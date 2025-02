Avançar na luta contra Câncer. Algumas pesquisas mostram como aspirina Pode ter vantagens ao impedir alguns tumores, em particular no que diz respeito ao colono. Experimente de novo? Um estudo bem conhecido até 2010, realizado na Universidade de Oxford em 25 mil pacientes. O último, lembre -se O jornal, Ele enfatizou que uma dose baixa de ácido acetilsalicílico (75 mg cardioaspirina) foi consideravelmente tomada diariamente por um período de quatro a oito anos, consideravelmente tomado, considerável considerável o início do tumor reduzido ou reduzido Intestino em pessoas que correm o risco de desenvolver herança, fama e inflamação crônica do cólon, enquanto operou consideravelmente a taxa de repetição em pacientes com ou antes dessa neoplasma.

O princípio é simples e baseia -se no fato de que muitos tipos de tumores malignos surgem após a inflamação crônica que duram anos, não tratados e não tratados. Outra pesquisa mais recente sobre Instituto de KarolinskaNa Suécia, mostraram como – de cerca de 3 mil pacientes operados para câncer de cólon no estádio II e III – aqueles que receberam aspirina em doses baixas não constituíam uma recaída.





Não é por acaso que o ácido acetilsalicílico é recomendado nos EUA. Mais de 50 tópicos Com fatores de risco claros para esta doença, na ingestão diária de gastroprotetas -pó, ou seja, coberto com um filme de proteção com o qual eles podem passar pelo estômago e depois derreter no intestino e na corrente sanguínea, com um efeito mais lento dos comprimidos, com com Um efeito mais lento dos comprimidos rapidamente, mas constante ao longo do tempo.