Em Saint Petersburg, o popular artista do Tartarstan Albert Asadullin se apresentou no palco do Coliseu. Desta vez, ele apareceu em uma nova perspectiva com o grupo de jazz Oleg Kuvaytsev. Eles interpretaram a “melodia do jardim real”.

A noite começou com a chuva no Neva.

“Que bênção – esses olhos nativos e fofos, leningRaderate”– disse Albert.

Ele compartilhou que há muito se apaixonou por esta cidade. Para ele, a felicidade de subir ao palco e ver a sala completa. Asadullin chamou os músicos com quem tocou, o orgulho de Leningrado, São Petersburgo e Rússia.

O artista dedicou a música “In the Dugout” a seus pais e outros pais. Ele a cantou na infância, que mal conhecia a língua russa. A sala inteira um aplaudi asadullin após essa composição.

Depois de cantar “Eu sonhei por mim por três anos”, “noite no ataque” e “Por que, por que”. A sala deu dispositivos generosos. O artista realmente gosta do público de São Petersburgo: ele com um gesto chamado Spectator na primeira fila e trabalhou com ela.

O correspondente de MK em São Petersburgo observou que a sala estava concluída, que as pessoas estavam sentadas nas cadeiras premium e que alguns se aproximaram do evento.

Uma empresa sólida da estação de transfusão de sangue em São Petersburgo chegou à noite musical. Albert é o autor do hino doador e um grande amigo de sua equipe. O médico da estação da estação, Tatyana, disse que todos os representantes do governo, médicos, contadores, economistas e motoristas haviam chegado.

“Albert Nurlolovich é um velho amigo da estação de transfusão de sangue da cidade. Ele tem a gravação do hino do doador em excelente desempenho. E muitas vezes ouvimos quando recompensamos nossos doadores com sinais honorários: doador honorário da Rússia, doador honorário de São Petersburgo “– Tatyana compartilhada.

Entre os espectadores, havia tártaros. Assim, Lilia compartilhou com o jornalista “MK em Saint Petersburg”, que é muito respeitoso e amado pelo trabalho de Albert.

“Eu gosto da voz dele, ele não se parece com outra pessoa. E em geral, acho que ele canta sua alma. Eu reconheci isso na infância, mas não depois da música mais famosa. Ele tinha um “garoto com uma menina era amigo”. É um pouco desajeitado, não muito melódico, mas muito particular. Por qualquer motivo, foi atrás dela que me lembrei dele e comecei a ouvi -lo. “”– compartilhou um fã fiel.

Ela também observou uma dupla com um grupo de jazz. Lilia acha que isso revela as grandes habilidades do artista.

“Vimos que ele poderia até imitar os sons de instrumentos completamente incomuns, que não são tão fáceis de simular”.– Adição do espectador.

Outra espectadora, Anastasia, disse ao nosso jornalista que a primeira vez que ouviu Albert morando em 1995 no Festival do Báltico. Ela até conseguiu falar com ele, porque a própria ouvinte trabalhava no jornal.

Asadullin cantou uma música de tártaro e perguntou se todos entendiam? A sala respondeu com um coro “sim”, porque havia muitas pessoas que conhecem esse idioma.

A banda de jazz tocou no verão sem Albert, então o artista voltou a outra fantasia, com uma borboleta e cantou “Puttin ‘on the Ritz”. Depois disso, joguei Buona será Signinina. Em geral, este concerto pode ser chamado com segurança nas trilhas sonoras à noite. Havia até uma música de Lyudmila Gruchenko do filme “Carnival Night” – “Song of A Good Humber”.

Albert interpretou a “estrada sem fim” e acrescentou que seria desonesto sair e não cantar essa ótima música. O artista compartilhou seus planos, disse que estava trabalhando em um programa de concertos com músicas do povo do mundo.