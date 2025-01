Assam: Corpo do terceiro trabalhador recuperado da mina inundada de Umrangso, o relógio corre para ficar preso

Os corpos de mais dois trabalhadores presos numa mina de carvão inundada no distrito de Dima Hasao, em Assam, foram recuperados no sábado, disseram autoridades, quando as operações de resgate entraram no seu sexto dia.

Os falecidos estavam entre Nove trabalhadores presos na pedreira de Umrangso. em 6 de janeiro, depois que uma onda repentina de água inundou a mina abandonada perto da fronteira Assam-Meghalaya.

Na manhã de sábado, a equipe de resgate recuperou o corpo de Lijen Magar, 27, na aldeia de Kalamati. As autoridades ainda não identificaram o corpo que foi removido naquele dia.

#OLHAR | Assão | O terceiro corpo foi recuperado hoje pela equipe de resgate conjunta do Exército Indiano e da NDRF da mina de carvão inundada na área de 3 Kilo Umrangso, no distrito de Dima Hasao. O segundo corpo foi recuperado esta manhã. pic.twitter.com/hDF9LiW5xF

-AIN (@ANI) 11 de janeiro de 2025

O corpo do primeiro mineiro, Ganga Bahadur Srestho, do Nepal, foi recuperado na quarta-feira.

“As operações de resgate foram retomadas esta manhã e mais um corpo foi recuperado. A busca pelos mineiros restantes presos continua”, disse um funcionário, acrescentando que os desafios permanecem devido às condições de inundação dentro da mina.

Esforços têm sido feitos para drenar a pedreira de 340 pés de profundidade desde quinta-feira, usando equipamentos especializados da ONGC e da Coal India. Mergulhadores do Exército e da Marinha ainda não acessaram seções submersas da mina devido às dificuldades de mapeamento do interior inundado.

“Oxigênio e luz artificial foram fornecidos aos mineiros presos. Somente se a água for bombeada dos poços poderemos esperar alguns resultados”, disse o ministro-chefe de Assam, Himanta Biswa Sarma.

Ele acrescentou que maquinário adicional, trazido de Nagpur, começaria a operar na noite de sábado.

A mina, abandonada há 12 anos, estava até há três anos sob a jurisdição da Assam Mineral Development Corporation.

As autoridades prenderam duas pessoas em conexão com o incidente. O líder mineiro Hanan Laskar, que fugiu do local imediatamente após a enchente, foi capturado na noite de quinta-feira em Umrangso. Anteriormente, o inquilino da mina, Punish Nunisa, foi preso na terça-feira.

Com entradas PTI