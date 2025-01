Assassinato de Beed Sarpanch: o ministro assessor de Maharashtra, Sanjay Munde, ‘conhece’ o assassinato de Beed Sarpanch acusado sob custódia gera polêmica

Uma polêmica surgiu depois que um assessor próximo do ministro de Maharashtra, Sanjay Munde, supostamente conheceu um acusado do assassinato de um sarpanch em uma delegacia de polícia no distrito de Beed, em meio a acusações de interferência política no caso. O acusado, Valmik Karad, que está detido sob custódia policial há 14 dias, também é um suposto assessor próximo do ministro do PCN.

Sarpanch Santosh Deshmukh foi sequestrado e morto em 9 de dezembro, supostamente por se opor a uma tentativa de extorsão. Karad, acusado de dirigir um poderoso sindicato criminoso na área, foi preso pelo crime.

No sábado, Balaji Tandale, um conhecido apoiador de Dhananjay Munde, supostamente entrou na delegacia de polícia de Beed City, onde Karad está detido, apesar das rígidas medidas de segurança. Embora Tandale alegasse que os funcionários do CID o chamaram para interrogatório, o irmão do assassinado Sarpanch apresentou uma queixa, alegando que Tandale facilitou um encontro com o acusado.

O incidente provocou um alvoroço político, com o líder do PCN (facção Sharad Pawar), Jitendra Awhad, condenando-o. Awhad acusou os investigadores de conluio com políticos locais e exigiu a demissão de Munde, alegando falta de transparência na investigação.

conversando com Índia hoje televisão, Tandale, que é sarpanch em Koregaon, disse que chegou à delegacia depois de receber uma ligação de funcionários do CID para interrogatório e chegou à delegacia em seu veículo.

Uma tempestade política está se formando em Maharashtra por causa do assassinato de Santosh Deshmukh, com a oposição alegando ligações estreitas do ministro Sanjay Munde com os líderes da gangue responsável pelo crime. A controvérsia intensificou-se com um protesto recente em Beed, onde até membros do parlamento da coligação governante exigiram acção contra Munde.