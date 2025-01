Assassinato de jornalista em Chhattisgarh: 3 funcionários suspensos por corrupção em obras rodoviárias

Três funcionários do Departamento de Obras Públicas de Chhattisgarh (PWD) foram suspensos por alegada corrupção, irregularidades e trabalhos de má qualidade na construção da autoestrada Gangalur-Nelasnar em Bijapur.

O evento ocorre semanas após o Assassinato do jornalista Mukesh Chandrakar em Bijapurque expôs a corrupção ligada à construção da rodovia. O projeto de construção de estradas foi examinado após o assassinato de Chandrakar.

Com base num relatório elaborado por uma comissão de inquérito, o governo de Chhattisgarh identificou graves irregularidades, incluindo apropriação indébita de fundos, abuso de cargos oficiais e conluio com empreiteiros. Os funcionários suspensos nomeados no FIR são: o engenheiro executivo BL Dhruv, o oficial subdivisional RK Sinha e o engenheiro adjunto GS Kodopi. Esses agentes foram acusados ​​de supervisionar trabalhos de má qualidade e de violar padrões estabelecidos.

INVESTIGAÇÃO REVELA GRANDES DEFEITOS

A equipe de investigação, que realizou inspeções no local nos dias 8 e 9 de janeiro, encontrou diversas falhas de construção. Alguns trechos da estrada apresentavam erosão da camada de vedação, buracos e reforço insuficiente nas pontes. Esses problemas foram encontrados em vários trechos da estrada Nelasnar-Kodoli-Mirtul-Gangalur, com 54,40 km de extensão.

O governo suspendeu o SDO RK Sinha e o engenheiro adjunto GS Kodopi com efeito imediato. A sua sede foi transferida para o escritório do engenheiro-chefe em Nava Raipur, onde receberão ajuda de custo durante a suspensão.

Além disso, o engenheiro executivo aposentado BL Dhruv recebeu um aviso de justificativa, exigindo uma resposta no prazo de 15 dias. A não resposta resultará em ação disciplinar.

ASSASSINATO DE JORNALISTA

O corpo semi-decomposto do jornalista de 31 anos foi recuperado de uma fossa séptica em um canteiro de obras na cidade de Bijapur, no sul de Chhattisgarh, em 3 de janeiro.

Mukesh, que fazia reportagens para canais de notícias de televisão, estava desaparecido desde 1º de janeiro. A polícia de Bijapur prendeu quatro suspeitos de ligação com o assassinato do jornalista.

Ele estava fazendo reportagens sobre um projeto de construção de estradas em Bijapur, um distrito designado como afetado pelo extremismo de esquerda.

O contrato para o projecto rodoviário em curso entre Gangalur e Nelasnar foi sancionado em partes a entidades. Uma das partes mais importantes da obra foi executada por uma construtora local, propriedade de três irmãos Chandrakar: Dinesh, Ritesh e Suresh. Mukesh era um parente distante deles.

Com contribuições de Dharmendra Mahapatra