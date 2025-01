Assassinato de Nijjar: Dias após a partida de Trudeau, documentos do governo canadense não mostram nenhum acusado sob custódia | Notícias da Índia

Quatro pessoas supostamente acusadas do assassinato do terrorista designado pela NIA Hardeep Singh Nijjar parecem não estar mais sob custódia, de acordo com o documento divulgado pelo Departamento de Justiça da Colúmbia Britânica.

Os documentos do caso indicam ‘N’ para status de custódia. Os quatro homens identificados como Karan Brar (22), Karan Singh (28), Amandeep Singh (22), Kamalpreet Singh (22) e Karanpreet Singh foram acusados ​​pela polícia canadense do assassinato de Nijjar e conspiração para cometer assassinato.

Três acusados, incluindo Brar, Karanpreet e Kamalpreet, foram presos em Edmonton em 3 de maio, enquanto o quarto, Amandeep, já estava sob custódia da Polícia Regional de Peel, em Ontário, por acusações não relacionadas com armas de fogo e também foi preso pelo referido crime em 11 de maio.

