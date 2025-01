Assassinato de tripulante da Air India em Noida: atirador de gangue Kapil Mann preso após breve encontro

Um homem armado procurado pelo assassinato de um funcionário da Air India no ano passado foi preso em Noida na quinta-feira após um encontro durante o qual sofreu um ferimento de bala na perna.

O acusado, Sikandar, que estava fugindo há um ano, confessou que o assassinato do funcionário da Air India, Suraj Mann, foi orquestrado pelo gangster Kapil Maan, atualmente preso na prisão de Mandoli, em Delhi, disse a polícia.

Suraj foi morto a tiros do lado de fora de uma academia no Setor 104 de Noida em 19 de janeiro do ano passado, em meio a uma guerra de gangues entre os gangsters presos Kapil e Parvesh Mann. Suraj era irmão de Parvesh.

Suraj Mann foi baleado dentro de seu carro no Setor 104 de Noida em plena luz do dia.

Na noite do incidente, Suraj estava sentado em seu carro do lado de fora do ginásio quando agressores não identificados abriram fogo contra ele.

O assassinato ocorreu no contexto de uma longa guerra de gangues entre Kapil e Parvesh. Aparentemente, o pai de Kapil foi assassinado por Parvesh e seus assessores.

Durante a investigação, Sikandar revelou que Parvesh ordenou que o irmão de Kapil fosse morto para vingar a morte de seu pai.

A descoberta finalmente veio quando a polícia de Noida conseguiu localizá-lo e prendê-lo após um encontro.

Em um posto de controle em Noida, a polícia viu na noite de quinta-feira uma pessoa em uma motocicleta sem placa.

No entanto, a pessoa, ignorando a polícia, não parou e acelerou através do posto de controle, provocando uma perseguição policial.

“Quando o criminoso se viu cercado nas selvas do Setor 42, ele começou a atirar contra a equipe policial. Em retaliação, o criminoso foi ferido por uma bala e foi internado no hospital para tratamento”, disse um alto funcionário aos repórteres. polícia. Agência PTI.

Uma pistola, um cartucho e uma motocicleta também foram recuperados de Sikandar no local do encontro.

A arma apreendida de Sikandar no local do tiroteio. (Foto: Índia Hoje)

Após o assassinato de Suraj no ano passado, Sikandar escondeu-se e mudou periodicamente de identidade e endereço para evitar a prisão. Apesar de ter sido preso duas vezes pela Polícia de Delhi por incidentes separados, ele não revelou seu envolvimento no assassinato de Suraj durante o interrogatório.

No entanto, a polícia de Noida, persistente na perseguição ao assassino de Suraj, estava de olho nos movimentos de Sikandar.

Depois de confirmar seu envolvimento no crime por meio de imagens de CCTV, foi anunciada uma recompensa de Rs 25.000 por qualquer informação sobre Sikandar.

De acordo com a polícia, Suraj queria viver uma vida pacífica e sem crime, longe de seu irmão Parvesh, que estava ligado aos temidos gangsters Kala Rana e Lawrence Bishnoi.

Mesmo sem antecedentes criminais, a associação de Suraj com seu irmão acabou lhe custando a vida, disse a polícia.