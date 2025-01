Assassinato em massa em Singrauli do MP? Vários corpos encontrados em fossa séptica

Pelo menos quatro corpos foram encontrados na fossa séptica de uma casa no distrito de Singrauli, em Madhya Pradesh, na tarde de sábado, 4 de janeiro. A polícia suspeita que se trate de um caso de homicídios múltiplos. A casa está localizada dentro dos limites da delegacia de polícia de Bargawan, a 30 km da sede do distrito, disse um funcionário.

O Superintendente Adicional de Polícia, Shiv Kumar Verma, informou que um morador local percebeu um cheiro desagradável vindo da fossa séptica e alertou a polícia. Uma equipe policial chegou ao local e encontrou quatro corpos no tanque, disse ele.

Dos quatro, apenas dois foram identificados como Suresh Prajapati, 30 anos, filho do dono da casa, Hari Prasad Prajapati, e outro como Karan Halwai. Os outros dois corpos ainda não foram identificados.

Suresh e Karan teriam visitado a casa em 1º de janeiro para comemorar. O funcionário disse que eles foram assassinados e seus corpos jogados na fossa séptica, segundo a investigação preliminar.

Entretanto, três pessoas foram detidas no caso de homicídio do jornalista Mukesh Chandrakar no distrito de Bijapur, em Chhattisgarh, cujo corpo foi encontrado numa fossa séptica numa propriedade de Suresh Chandrakar, um empreiteiro, em Chattanpara Basti, na cidade de Bijapur.

Suresh Chandrakar fugiu. Entre os presos em conexão com o assassinato do jornalista estão seus parentes Ritesh Chandrakar e Dinesh Chandrakar, juntamente com o supervisor Mahendra Ramteke.

“Suresh Chandrakar é o principal acusado no caso. Ele é líder do Congresso e funcionário do partido em Bijapur. O processo começou a congelar suas contas bancárias e as de outros réus. Suspendemos três contas de Suresh Chandrakar”, disse o vice-CM Vijay Sharma.

O governo de Chhattisgarh criou uma SIT de 11 membros sob o comando do oficial do IPS Mayank Gurjar, superintendente adicional da polícia, Bijapur, para investigar seu assassinato.

Fonte