Assassinato em Pune: homem esfaqueia colega até a morte no estacionamento do escritório enquanto espectadores assistem | Vídeo

Assassinato em Pune: Em 7 de janeiro de 2025, em Pune, uma funcionária de BPO de 28 anos chamada Shubhada Shankar Kodare foi mortalmente atacada por seu colega, Krishna Satyanarayan Kanoja, no estacionamento da empresa. O incidente ocorreu por volta das 18h15, e vídeos perturbadores compartilhados nas redes sociais mostram transeuntes observando Shubhada se ajoelhar no chão após o ataque, sem ninguém intervindo para ajudá-la enquanto Kanoja brandia uma faca. Embora ela tenha sido levada às pressas para um hospital próximo, ela sucumbiu aos ferimentos naquela mesma noite. A polícia acredita que o ataque resultou de uma disputa financeira entre os dois colegas, que trabalhavam como contadores na WNS Global Services.

“De acordo com informações primárias, o suspeito teria atacado Kodare no cotovelo direito com uma arma afiada por volta das 18h no estacionamento da empresa. Foi descoberto que o ataque foi resultado de uma disputa sobre uma questão de empréstimo de dinheiro”, ele adicionado. O comissário de polícia Manoj Patil disse.