Assault de Custódia do Oficial do Exército de Odisha: O Painel Judicial completa a investigação, relatório em 28 de fevereiro

A Comissão Judicial, liderada pelo juiz aposentado do Tribunal Superior, Cr Dash, investigando a suposta tortura de um oficial do exército e agressão sexual de sua noiva na delegacia de Bharatpur em Bhubaneswar no ano passado, ele concluiu sua investigação na quarta -feira, um oficial disse.

A Comissão concluiu sua investigação, uma vez que tem o argumento para apresentar o relatório antes de 28 de fevereiro, disse Subhendra Mohanty, secretário do Painel Judiciário.

O governo do estado formou uma comissão judicial para investigar minuciosamente o suposto incidente em que um oficial do exército foi fisicamente agredido, e sua noiva abusou da custódia na delegacia de Bharatpur na noite intermediária de 14 de setembro de 2024.

O juiz Dash foi nomeado presidente da comissão após indignação generalizada em todo o país após o incidente.

Durante a investigação, a Comissão solicitou opiniões das pessoas envolvidas por meio de depoimentos, recebendo mais de 500 respostas. A Comissão registrou declarações do oficial do Exército, sua noiva, os policiais acusados ​​e todas as pessoas envolvidas no incidente.

A Comissão também examinou testemunhas, evidências e declarações. O mandato da Comissão inicialmente estendeu em 31 de janeiro. No entanto, estendeu -se até 28 de fevereiro de 2025.

Respondendo a uma pergunta, Mohanty disse que a comissão em seu relatório indicará quem foi responsável pelo incidente e sugerirá o governo do estado sobre a mídia para evitar a ocorrência de tais incidentes no futuro.

No entanto, o advogado do oficial do Exército havia procurado tempo até 15 de fevereiro para interrogar os policiais acusados ​​e 35 testemunhas. Mas, a Comissão não pôde permitir que seja devido a limitações de tempo, disse Mohanty.

O incidente ocorreu quando um oficial do exército e sua noiva foram à delegacia de Bharatpur para registrar uma queixa de raiva na estrada.

Em vez disso, eles discutiram com a polícia, após o que a dupla foi supostamente torturada sob custódia que causou uma grande controvérsia. Pelo menos cinco policiais foram colocados sob suspensão pelo incidente.