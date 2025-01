Assembleia de Tamil Nadu pede retirada dos regulamentos de nomeação de UGC VC – Tamil Nadu News

A Assembleia Legislativa de Tamil Nadu aprovou na quinta-feira uma resolução pedindo ao Ministério da Educação da União que retire imediatamente o projeto de regulamentos da Comissão de Subsídios Universitários (UGC) para 2025, que daria mais poderes aos governadores na nomeação de vice-reitores (VC).

A resolução, que foi apoiada por outros partidos políticos, incluindo o aliado PMK do BJP, AIADMK, argumentou que os novos regulamentos minam o federalismo e podem prejudicar o sistema de ensino superior do estado.

O Ministro-Chefe MK Stalin, que liderou a iniciativa para promover a resolução, expressou forte oposição ao projecto de directrizes, divulgado pelo Ministro da Educação da União, Dharmendra Pradhan, em 6 de Janeiro.

As diretrizes, que têm como base a Política Nacional de Educação (PNE) 2020, visam rever o processo de seleção de VC, ampliar critérios de elegibilidade e aumentar a transparência. No entanto, Stalin sustentou que estes regulamentos eram uma tentativa de centralizar o poder e interferir na autonomia das universidades de Tamil Nadu.

“Não aceitamos. Não é correcto dar mais poderes aos governadores para nomearem arbitrariamente capitalistas de risco. “Esta é uma tentativa de usurpar os direitos dos Estados que construíram estas universidades com os seus próprios recursos”, disse Estaline. Ele criticou ainda a recusa do Centro em abordar questões como taxas exorbitantes em universidades privadas e falta de novos institutos centrais em Tamil Nadu.

O Ministro-Chefe também sublinhou a ameaça que o projecto de directrizes representava para o sistema de ensino superior de Tamil Nadu, que descreveu como sendo construído sobre os princípios da justiça social. Alertou que o Estado não ficaria calado se a sua autonomia educativa fosse comprometida. “Protegeremos a educação e as gerações futuras. Se o governo da União não reconsiderar, iremos a tribunal”, alertou Estaline.

O líder do BJP, Nainar Nagendran, se opôs à resolução, argumentando que era prematura, pois apenas projetos de resolução foram divulgados. Ele também observou que havia tempo até 5 de fevereiro para sugestões e recomendações. Nagendran organizou uma greve junto com os legisladores do BJP, expressando descontentamento com o tom da resolução.

A resolução, que destacou os riscos do projeto de regulamento para a autonomia educacional de Tamil Nadu e o futuro dos seus alunos, apelou à sua retirada imediata.

A resolução também incluiu um aviso de que se o governo da União não mudar a sua posição, Tamil Nadu procuraria vias legais para proteger os seus direitos educativos, garantindo que o compromisso do Estado com a justiça social na educação permanece intacto.