Assembleia do Rajastão será inaugurada em 31 de janeiro, Congresso planeja se opor à dissolução do distrito

A terceira sessão da 16ª assembleia estadual do Rajastão terá início em 31 de janeiro, de acordo com um comunicado oficial.

O Congresso, o principal partido da oposição, planeia levantar preocupações sobre a decisão do governo de dissolver 9 dos 17 distritos formados durante o mandato do anterior governo liderado por Ashok Gehlot. Espera-se também que a oposição questione a hesitação do governo em cancelar o processo de recrutamento de subinspectores, que está sob escrutínio na sequência de graves alegações.

A decisão de eliminar nove distritos baseou-se num relatório de um comité liderado por Lalit K Panwar, antigo presidente da Comissão de Serviço Público do Rajastão (RPSC). A mudança foi anunciada pelo ministro do Direito do estado, Jogaram Patel. O governo argumentou que a administração anterior criou os distritos para obter vantagens políticas, afirmação negada pelo Congresso, que acusou o governo liderado pelo BJP de agir com fins vingativos.

Os distritos dissolvidos incluem Sanchore, Dudu, Kekri, Jaipur Rural, Jodhpur Rural, Anoopgarh, Shahpura, Neem Ka Thana e Gangapur City. Esta decisão reduziu o número total de distritos no Rajastão de 50 para 41. Após o anúncio, eclodiram protestos em áreas como Sanchore e Neem Ka Thana.

Quanto à questão do processo de recrutamento de subinspectores, o governo absteve-se de tomar uma posição clara. Embora um alto ministro do gabinete, Dr. Kirodi Lal Meena, tenha apelado ao cancelamento do recrutamento, o governo disse ao Tribunal Superior do Rajastão que seria prematuro cancelar o processo. Afirmou que o assunto estava a ser examinado pelo Primeiro-Ministro e pelo Gabinete.

O governador Haribhau Bagde deverá discursar na assembleia em 31 de janeiro. A sessão provavelmente se concentrará nessas e em outras questões controversas.