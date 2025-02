ASSISTA: A baleia jubarte engole o homem em barco; O vídeo viral mostra um momento incrível capturado na câmera

Um caiaque na Patagonia chileno experimentou um momento aterrorizante, mas milagroso, quando uma baleia jubarte o engoliu brevemente e depois cuspiu. O incidente ocorreu no Estreito de Magalhães. O caiaque era Adrian Simancas, 24 anos, que estava em caiaque com seu pai, Dell. Um caiaque é um barco pequeno e estreito para uma pessoa.

Enquanto Adrian remaja pelas águas, a baleia em massa surgiu de repente. Ele engoliu seu caiaque amarelo. Seu pai, atrás, capturou acidentalmente o momento chocante no vídeo.

Felizmente, a baleia o libertou depois de alguns segundos. Ele ressurgiu, abalado, mas ileso. Você pode ouvir seu pai no vídeo dizendo para ele manter a calma. No entanto, Adrian logo enfrentou um novo medo. Ele estava preocupado com a segurança de seu pai e a possibilidade de hipotermia de sorvete.