Assista ao vídeo | Elon Musk, seu filho e Donald Trump agitam as pernas nas comemorações de Ano Novo em Mar-a-Lago

Trump aproveitou o momento com seus movimentos característicos, arrancando aplausos da multidão. Vídeos da alegre dança do trio circularam rapidamente nas redes sociais, com usuários elogiando a rara demonstração de camaradagem entre duas figuras influentes.

A reportagem disse que Trump aproveitou a oportunidade para responder a algumas perguntas. Quando questionado pelo repórter sobre as suas resoluções de Ano Novo, Trump disse: “Só quero que todos sejam felizes, saudáveis ​​e bem”. Trump, de acordo com a reportagem do The Sun, afirmou novamente que venceu o debate com Joe Biden. Ele disse: “Ele teve a oportunidade de fazer isso no debate e isso não funcionou muito bem para ele”. Segundo a reportagem, Trump também confirmou que compareceria ao funeral de Jimmy Carter, mas não disse se havia falado com a família do falecido presidente, acrescentando: “Prefiro não dizer”.