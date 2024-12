ASSISTA: Avião Delta evita por pouco colisão com avião particular em vídeo chocante

Um vídeo capturou o momento exato em que um avião da Delta quase colidiu com um avião particular no Aeroporto Internacional de Los Angeles. As imagens comoventes surgiram nas redes sociais esta semana.

O suposto vídeo mostrava o avião em movimento, voo 563 da Key Lime Air, parando repentinamente no momento em que o voo 471 da Delta, um Airbus A321, acelerava pela pista e decolava. O Mint não conseguiu verificar de forma independente a veracidade do vídeo.

O incidente ocorreu na sexta-feira. “Pare, pare, pare!” Um controlador de tráfego aéreo pôde ser ouvido gritando com o avião que transportava o time de basquete da Universidade Gonzaga enquanto se preparava para cruzar a pista do LAX, de acordo com imagens do incidente postadas online, informou o New York Post.