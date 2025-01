Assista: Donald Trump trolls Kamala Harris e Hillary Clinton em novo vídeo de paródia

O presidente eleito Donald Trump gerou polêmica no domingo (12 de janeiro) ao postar um vídeo de paródia no Truth Social, zombando da vice-presidente Kamala Harris. O vídeo, baseado em um clipe viral do serviço memorial do presidente Jimmy Carter, reimagina com humor uma interação aparentemente amigável entre Trump e o ex-presidente Barack Obama que ocorreu quinta-feira (9 de janeiro) na Catedral Nacional. A conversa alegre levantou questões sobre a natureza da conversa, que Trump mais tarde completou com um toque satírico.

O vídeo original do funeral mostrava Obama e Trump sentados juntos, rindo e envolvidos no que parecia ser uma conversa calorosa e amigável. A interação, embora aparentemente inofensiva, chamou a atenção dos telespectadores que especularam sobre os detalhes de sua discussão, principalmente dada a história política entre os dois.

Trump, conhecido por seu senso de humor e por postagens às vezes controversas nas redes sociais, aproveitou a oportunidade para injetar sua própria narrativa no momento. No vídeo de paródia, Trump dublou áudio falso em vez de imagens reais, criando uma conversa fictícia entre ele e Obama.

No vídeo, o apelidado Obama diz: “Eu sabia que você iria ganhar”, ao que a falsa resposta de Trump é: “Sério? Vamos lá, qualquer um poderia vencê-la. O “ela”, neste caso, refere-se à vice-presidente Kamala Harris, que Trump derrotou nas eleições de novembro para retomar a Casa Branca. A paródia continua com o falso Obama comentando sobre seus esforços para ajudar Harris, mas eventualmente afirmando: “Ela foi horrível”.

A postagem de Trump nas redes sociais não se limitou a um ataque a Harris. O vídeo também tinha como alvo a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que havia perdido para Trump nas eleições presidenciais de 2016. No clipe, o apelidado de Trump diz: “Sabe o que eu percebi? Hillary ainda me odeia muito. Ela nunca vai me perdoar”, enquanto Obama ri ao fundo. O vídeo corta para Clinton, que também estava no funeral de Carter com seu marido, o ex-presidente Bill Clinton.

Trump refletiu sobre o momento viral em Mar-a-Lago, na Flórida, discutindo sua conversa na vida real com Obama. Ele explicou que a princípio não percebeu o quão amigável a conversa parecia. “Só percebi mais tarde o quão amigável ele parecia. Eu disse: ‘Uau, eles parecem duas pessoas que se gostam’”, disse Trump. “Provavelmente iremos. Não sei. Nós simplesmente nos damos bem. Mas me dava bem com quase todo mundo.”

Apesar das diferenças ideológicas, Trump parecia sugerir que havia respeito mútuo entre ele e Obama e que ambos tinham “filosofias diferentes”. Trump também observou que se deu bem com muitas pessoas durante e após o seu mandato, reforçando a sua tendência de se conectar com uma ampla gama de pessoas.

As travessuras de Trump nas redes sociais ocorreram poucos meses depois de ele derrotar Kamala Harris nas eleições de 2024, recuperando a presidência após sua derrota para Joe Biden em 2020. Harris assumiu a liderança no Partido Democrata após a decisão de Biden de desistir da corrida devido para um debate desastroso. ação contra Trump. Isso preparou o terreno para Harris enfrentar Trump nas eleições gerais, resultando na vitória de Trump.

Enquanto Trump se prepara para retomar a Casa Branca, a dinâmica entre ele, Harris, Obama e Clinton continua a cativar os observadores políticos e o público em geral.

