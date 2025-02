Assistentes sociais aparecerão no Quirguistão para apoiar e proteger as crianças

“Recentemente, observamos o crescimento da violência e outros fenômenos alarmantes associados a crianças”, explicou o chefe da República. – O Estado não pode deixar esse problema sem supervisão. Somos responsáveis ​​pela confirmação do poço de cada criança. Não temos o direito de economizar em crianças.

Segundo fontes oficiais, novos assistentes sociais protegerão os direitos e interesses dos menores, responderão rapidamente a casos de crueldade, violência e negligência, além de trabalhar em sua prevenção. O objetivo do corpo peculiar de “proteção à criança” será criar condições seguras para a vida e o desenvolvimento de todas as crianças do país. Um conjunto faseado é aberto no mês atual. Em um futuro próximo, os serviços sociais começarão a treinar especialistas que trabalharão nas regiões e oferecerão assistência direcionada a crianças que precisam de apoio.

Antes do anúncio do estabelecimento do corpo de defensores das crianças na cidade, as administrações distritais e interistritais do Ministério do Trabalho, Seguro Social e Migração da República, no total pouco menos de 900 assistentes sociais foram mencionados, serviços em casa que O suporte precisa do estado. Cada um deles ofereceu ajuda a cerca de dez cidadãos.

“Todo assistente social visita o departamento pelo menos duas vezes por semana, de acordo com o cronograma individual aprovado pelo chefe do departamento”, enfatiza o departamento relevante. – Ajude nossos assistentes sociais a resolver problemas domésticos, oferecer apoio psicológico e social. Com essa abordagem, você pode garantir altos cuidados e ajuda oportuna para aqueles que precisam. Essa ajuda é fornecida aos idosos que vivem sozinhos, cidadãos que perderam parcialmente sua capacidade de se mover de forma independente, casais, bem como famílias em condições de vida difíceis.

Enquanto isso

Um hospital separado será construído no Quirguistão da Capital do Sul para crianças com doenças oncetológicas. A clínica será projetada para pequenos pacientes que vivem em três regiões do país – Batken, Jalal -abad e Osh. A liderança do Ministério da Saúde da República do Quirguistão instruiu a elaborar os documentos necessários e a obter apoio provisório ao Parlamento para implementar um importante projeto social.

A questão da construção de um hospital oncgetológico separado para crianças surgiu devido a uma carga excessiva no Hospital Clínico Infantil Inter -Regional (OMDKB). O OMDKB foi projetado para 540 assentos, mas de 800 a 1500 pacientes pequenos são recebidos diariamente em atendimento ambulatorial. Cerca de 27 mil crianças são tratadas anualmente no hospital. Ao mesmo tempo, o departamento do hospital é projetado apenas para 25 assentos, o que limitou consideravelmente as possibilidades de receber ajuda.