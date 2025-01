Associação de empreiteiros do estado de Karnataka dá ultimato estadual de 7 dias sobre contas não pagas e alerta sobre protestos – Karnataka News

A Associação de Empreiteiros do Estado de Karnataka emitiu um ultimato a sete ministros de estado, exigindo a liberação imediata dos pagamentos de contas pendentes. Numa carta aos ministros, a associação manifestou o seu descontentamento com o não desembolso de pagamentos com base na antiguidade, qualificando a situação de injusta e injusta.

Os empreiteiros alertaram sobre possíveis protestos caso os pagamentos não sejam liquidados rapidamente, destacando a urgência do assunto. Deram aos ministros sete dias para responder e abordar a questão, ameaçando tomar novas medidas se as suas exigências não forem satisfeitas.

“Eles são mais que bem-vindos para protestar, é seu direito legal. Estamos conversando com eles. As taxas estavam pendentes com o governo anterior. Como parte da política de apaziguamento, deram mais do que podem suportar. Eles não mantiveram a disciplina financeira. Somos os mais afetados por isso”, disse Priyank Kharge, ministro estadual de TI.

O BJP MLA Ashwath Narayan criticou o atraso e acusou os ministros do Congresso de não aprovarem os projetos de lei pendentes. Ele questionou quando os pagamentos seriam feitos, acrescentando que o próximo orçamento seria apresentado em 2025. Narayan também expressou frustração com o que chamou de fraqueza do Ministro-Chefe, instando-o a liberar os pagamentos sem mais demora.

O BJP MLA Mahesh Tenginkai expressou sentimentos semelhantes e afirmou que a inação do governo foi injusta com os empreiteiros. Ele acrescentou que alguns empreiteiros chegaram a recorrer ao suicídio por causa do assunto, enfatizando que o Partido do Congresso enfrentaria consequências se o assunto permanecesse sem solução. Tenginkai também revelou que enviaria uma carta ao Ministro-Chefe exigindo que medidas fossem tomadas.

Jaganath Shegji, presidente estadual da Associação de Empreiteiros, disse que os pagamentos deveriam ser baseados na antiguidade. Shegji afirmou que Rs 32.000 milhões estavam pendentes do estado. “Já nos encontramos várias vezes com o ministro-chefe sobre isso”, disse ele. Segundo ele, os pagamentos foram feitos de acordo com a lista apresentada pelos ministros e não por antiguidade.

“Os MLAs reservam 20% das licitações, deveria haver uma investigação sobre isso”, disse Shegji.

“Quando levantamos esta questão com o anterior governo liderado por Bommai, eles disseram-nos abertamente que não podiam controlar os MLAs. Foi quando levantamos a questão da comissão de 40 por cento, o que eles fizeram? Eles abriram um processo contra nós. E se o governo liderado por Siddarmaiah fizer o mesmo? É por isso que escrevemos uma carta”, disse ele.

Isto ocorre alguns dias depois de Shegji afirmar que, embora a corrupção no trabalho contratado persistisse, já não eram os ministros, mas sim os membros do parlamento que estavam envolvidos. Shegji alegou que cerca de 70 por cento dos MLAs estavam envolvidos em práticas corruptas.

Respondendo às reivindicações de Shegji, o Ministro do Interior, G Parmeshwara, procurou nomes específicos dos MLAs envolvidos, afirmando que o assunto seria comunicado ao Ministro-Chefe e ao presidente do partido. Ele também sugeriu que as alegações poderiam envolver MLAs do BJP e JDS, em vez de representantes do Congresso.