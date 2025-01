Associação Palestina de Mídia Esportiva diz que Israel matou 708 atletas em Gaza

A Associação Palestina de Mídia Esportiva (PSMA) informou no sábado que 708 atletas, incluindo 95 crianças, foram mortos na Faixa de Gaza por Israel desde 7 de outubro de 2023.

O chefe do PSMA, Mustafá Novedisse a Anadolu que a morte do técnico de handebol Ahmad Haroun, do Clube de Handebol de Rabat e Anas al-Debji, que jogou pelos clubes Deir al-Balah e Al-Jalaa, elevou o número de atletas mortos para 708.

Observou que Haroun foi morto num ataque de artilharia contra a sua casa na sexta-feira, no oeste do campo de refugiados de Nuseirat, no centro de Gaza, enquanto al-Debji Ele foi morto em um ataque aéreo que atingiu a casa de sua família na quarta-feira, no oeste de Deir al-Balah.

Siyam disse que entre os mortos há 369 jogadores de futebol105 membros de organizações de escuteiros e 234 atletas de diversas federações desportivas.

Ele revelou que Israel destruiu 273 instalações desportivasincluindo estádios, ginásios e instalações de clubes, no todo ou em parte.

“Estes ataques terão um impacto significativo no futuro dos desportos palestinos na Faixa de Gaza e terão efeitos devastadores sobre milhares de atletas”, disse Siyam, acrescentando que os números relatados não são definitivos devido aos ataques aéreos em curso, à presença de pessoas desaparecidas sob os escombros e acesso limitado às áreas.

Siyam acusou Israel de visar deliberadamente os desportos palestinos como parte do tecido social e cultural de Gaza, e descreveu os ataques como um “desafio existencial” para o desporto.

Ele exigiu que a comunidade internacional e as federações esportivas mundiais “tomassem medidas imediatas para impedir as violações de Israel e proteger os atletas e instalações esportivas palestinos”.

Os militares israelitas continuaram uma guerra genocida em Gaza que matou mais de 46.500 vítimas, a maioria delas mulheres e crianças, desde 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU apelar a um cessar-fogo imediato.

O Tribunal Penal Internacional emitiu em Novembro mandados de prisão contra Netanyahu e o seu antigo Ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra no enclave.