Associated Press diz que a Casa Branca restringe a liberdade de expressão, tomando represálias contra jornalistas

Ele Casa Branca está tentando reduzir a liberdade de expressão, tomando represálias contra Associated Press (AP) Os repórteres, disseram a agência de notícias na quarta -feira em uma luta mais profunda sobre sua decisão de refletir o presidente Donald TrumpA decisão abrupta de mudar o nome de Golfo do México na direção “Golfo da América“

Editor executivo da AP Julie Pace Ele disse em uma carta ao chefe do gabinete Susie Wiles Que a decisão da Casa Branca de proibir seus dois eventos repórteres na terça -feira “estava claramente destinada a punir a AP pelo conteúdo do seu discurso”.

“É um dos princípios mais básicos da Primeira Emenda que o governo não pode tomar represálias contra o público ou a imprensa pelo que eles dizem. Essa é a discriminação do ponto de vista com base nas eleições editoriais de uma organização de notícias e de uma organização CLARA VIOLAÇÃO DA PRIMEIRA EMENDAÇÃO “”, Escreveu Pace.

“Um papel fundamental da imprensa é servir como os olhos e ouvidos do público. Quando os jornalistas estão impedidos de fazer seu trabalho, é o público americano que sofre. Também estabelece um precedente alarmante que tem o potencial de afetar toda a mídia de comunicação e, por sua vez, limita severamente o direito do público a saber o que está acontecendo dentro de seu governo “, acrescentou Pace.

Ela disse que não está claro se as ações punitivas permanecerão em vigor, mas enfatizou que a agência de notícias está “preparada para defender fortemente seus direitos constitucionais e protestar contra a violação do público do público à cobertura independente de seu governo e eleito funcionários, “provavelmente apontando um desafio legal iminente.

Uma cópia da carta foi publicada em X por um repórter de mídia do New York Times.

Porta -voz da Casa Branca Karoline LeavittQue ele está na carta de ritmo, defendeu as ações da mansão executiva dizendo que ela acredita que a AP está mentindo para a diminuição da adoção do nome do presidente para o Golfo do México. “Vamos segurar essas mentiras.”

“É fato que o corpo de água na costa da Louisiana é chamado de Golfo da América, e não sei por que a mídia não quer que ele disse.

Leavitt apontou as ações tomadas pelo Google e Apple para alterar o nome de seus aplicativos de mapa on -line com as instruções do presidente para usuários dos EUA. Mas as empresas continuam chamando o corpo de água que cobre grande parte da costa leste do México e do sul dos Estados Unidos, o Golfo do México.

A Apple disse que implementaria a mudança nos usuários globais.