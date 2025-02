Washington: A Casa Branca disse na quarta -feira que o presidente Donald Trump não cometeu fundos para sua proposta para os Estados Unidos assumirem Gaza ou implantaram tropas lá para esse fim.

Os funcionários sênior do governo Trump também procuraram deixar claro que o presidente Trump não estava falando indefinidamente que ele ocupava Gaza, já que parecia ter sugerido em uma entrevista coletiva na terça -feira, juntamente com a visita do primeiro -ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. “O presidente não prometeu colocar botas em campo em Gaza”, disse o secretário de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, na sessão de informações diárias.

“Ele também disse que os Estados Unidos não pagarão pela reconstrução de Gaza. Seu governo trabalhará com nossos parceiros na região para reconstruir essa região”. Leavitt continuou a descrever a proposta como uma característica de “Out -of -Cash” do presidente cujo objetivo era trazer “paz duradoura” no oeste da Ásia.

Quando perguntado se Leavitt estava voltando à vontade de Trump de nos enviar tropas para Gaza para implementar seu plano, ele disse: “Estou dizendo que o presidente ainda não se comprometeu com isso. Ele não assumiu esse compromisso”.

Indo a uma conferência de imprensa com Netanyahu, Trump propôs o plano dizendo: “Os Estados Unidos assumirão a faixa de Gaza, e também faremos um trabalho com ele. Seremos responsáveis ​​por desmantelar todas as bombas perigosas sem explorar e outros armas no site.

Trump argumentou em sua proposta que Gaza atualmente não pode ser vivido e que é um “local de demolição” devido à ação militar israelense dos ataques terroristas de 7 de outubro do Hamas e que deve ser temporariamente protegido em países vizinhos como Egito e Jordão, enquanto Gaza é reconstruída como, ele disse, um “Riviera del Middle Oriente (oeste da Ásia, como a Índia chama de região)”.

De acordo com os relatos da mídia dos EUA, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse a jornalistas na Guatemala que Trump estava apenas propondo limpar e reconstruir Gaza e não reivindicar a posse indefinida do território.

E Steve Witkoff, o enviado especial dos Estados Unidos para o oeste da Ásia, disse aos senadores republicanos em uma porta fechada que Trump “não quer colocar tropas americanas no chão e que ele não quer gastar nenhum dólar americano em nada em Tudo “em Gaza, o senador Josh Hawley, do Missouri, disse ao New York Times.