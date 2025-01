Assuntos seu drama de Giorgia: aqui está o rosto dele no momento em que ele perde os 300 mil euros

Esta noite, sexta -feira, 24 de janeiro, está planejando Giorgia. Para ela, a tarefa de desafiar o destino e o médico. Sim, estamos no jogo de pacotes, anúncio Sua empresaO reino de Stefano de MartinoO programa que brilha todos os tipos de competição no RAI 1 todas as noites.

Mas foi dito: cabe a Giorgia, de Lavagna e a representação da Ligúria. De profissão obstétrica, trabalha emHospital de Gaslini de Gênova. Para acompanhá -la na aventura aqui está sua irmã, Valentina.

Giorgia – lindamente vestida de preto e com salto alto – é o protagonista de um jogo inesquecível e sensacional: Fotografando após a fotografia, a oferta após a oferta e o pacote após o pacote pode ser encontrada com apenas três pacotes. Todos os Rossi: 300 mil, 100 mil e 50 mil euros.





Em x os comentários chove abundantemente, especialmente como giorgia Recuse duas ofertas em 100 mil euros médicos: O primeiro com todos os três pacotes envolvidos, o segundo depois que o pacote de 100 mil foram abertos.





Mas nada, Giorgia explica que ela tem sensações para estar lá para jogar, que quer tentar levar os 300 mil euros para casa. Mais ou menos, Escolha abrir o pacote 5O que ele tinha na mão. Mas a surpresa é a pior: o pacote é um dos 50 mil euros. Os 300 mil estavam no pacote 13O que abriu pelo Martino. E quando o condutor abre esse pacote e mostra a Giorgia o que ele continha aqui, os Grimas do rosto do concorrente – que você pode ver no fundo – disse tudo. Todos. Nojento Sua empresaUm pequeno drama é consumido. Claro que ele pode piorar: Giorgia volta para casa com 50 mil euros …