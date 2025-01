Assustos de bomba em Delhi: Jovens ligados ao partido ‘inclinado ao Guru Afzal’; O BJP tem como alvo a AAP, ‘que tipo de educação é essa?’

Acrescentou ainda que depois de traçar o perfil da família do menor, a polícia descobriu que um dos pais tinha ligações com um partido político inclinado a apoiar Afzal Guru. Sem citar o partido político, o oficial disse que as equipes estão investigando o assunto.

“Quando traçamos o perfil da família do menor como parte da investigação, descobrimos que um dos seus pais está relacionado com uma organização com profundas ligações com uma ONG. De acordo com a nossa informação preliminar, descobriu-se que a ONG tinha profundas ligações com um partido político. .político em particular. Ele apoia aquele partido político em várias questões e também questionou a legitimidade do enforcamento de Afzal Guru. Esta é uma investigação preliminar ainda a ser conduzida… Ele estava enviando a correspondência desde o início. posso dizer que foi ele quem enviou o e-mails”, disse o policial em um comunicado.