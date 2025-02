Asteróide ‘assassino’ da cidade no curso de colisão? A NASA adverte sobre o risco de impacto na terra nesta data: tudo o que você precisa saber | Notícias do mundo

Pote Ele identificou um asteróide, designado 2024 anos 4, com uma probabilidade de 3,1% de chamadas de terra em 22 de dezembro de 2032, Marcando o risco de impacto mais significativo já registrado pela previsão moderna. Embora a probabilidade tenha chamado a atenção global, os especialistas garantem ao público que não há causa de alarme imediato, pois as agências espaciais continuam monitorando de perto sua carreira.

Asteróide 2024 anos: tamanho, velocidade e impacto potencial

Detectado pela primeira vez em 27 de dezembro de 2023, pelo Observatório Salsa no Chile, 2024 anos 4 mede entre 130 e 40 pés (40 a 90 metros) de largura. Embora sua composição pareça típica de objetos próximos à terra, sua velocidade se estende a 40.000 milhas por hora– É uma preocupação com os danos que poderiam infligir se ele entrar na atmosfera da Terra.

“Se você tem um impacto, o cenário mais provável é um acúmulo de ar”, disse Bruce Betts, cientista -chefe da sociedade planetária. Essa explosão pode liberar energia equivalente a oito megatons de TNT, mais de 500 vezes a força de Bomba Hiroshima. No entanto, se o asteróide se aproximar da extremidade superior de sua estimativa de tamanho, poderá criar uma cratera de impacto no solo, amplificando o dano potencial.

Monitoramento de ameaças: as agências espaciais globais permanecem alertas

A Rede Internacional de Aviso de Asteróides (IAWN) emitiu um aviso oficial em 29 de janeiro de 2024, após a probabilidade de impacto do asteróide exceder 1%. Desde então, o nível de risco flutuou, embora continue a subir. Atualmente, a Agência Espacial Europeia (ESA) estima a probabilidade de impacto um pouco menor em 2,8%.

Apesar das preocupações crescentes, os especialistas argumentam que essa não é uma catástrofe global em desenvolvimento. “Este não é o assassino dos dinossauros. Este não é o assassino do planeta. Este é o máximo perigoso para uma cidade “, disse Richard Moissl, chefe do escritório de defesa planetária da ESA.

Telescópio espacial James Webb para refinar a análise de trajetória

A NASA planeja usar o Telescópio Espacial James Webb (JWST) para observações mais detalhadas de 2024 anos a partir de março de 2025. Atualmente se afastando da terra para Júpiter, o asteróide não fará outra abordagem próxima até 2028. As habilidades de imagens avançadas do O JWST ajuda a refinar as previsões de trajetória. “O Webb pode ver coisas muito, muito fracas”, disse Betts, destacando o papel do telescópio no entendimento de riscos de impacto potencial.

Possíveis áreas de impacto e planos de preparação

O IAWN identificou várias regiões de impacto possíveis, que incluem:

→ Oceano Pacífico Oriental

→ Norte da América do Sul

→ Oceano Atlântico

→ África

→ Arab Mar.

→ Sul da Ásia

Embora essas áreas estejam sob observação, os especialistas enfatizam que o longo tempo de entrega oferece uma ampla oportunidade de se preparar, caso a intervenção se torne necessária.

O sucesso anterior da NASA com seu teste de redirecionamento de asteróides duplo (DARDO) Em 2022, que alterou com sucesso o curso de um asteróide não ameaçador, reforçou a confiança nas estratégias de defesa planetária. Se surgir a necessidade, uma tecnologia semelhante poderá ser implementada para redirecionar 2024 anos4 e evitar o impacto.

Fique informado, não alarmado

Embora o impacto potencial do asteróide apresente um evento significativo no histórico de monitoramento espacial, os especialistas enfatizam que não há perigo imediato. O monitoramento contínuo e as tecnologias avançadas fornecem às ferramentas para a humanidade para mitigar esses riscos.