Aston Villa aborda o movimento de empréstimos de Marcus Rashford

A Aston Villa está perto de concordar com um contrato de empréstimo para o atacante do Manchester United, Marcus Rashford.

O 27 -ano foi congelado em Old Trafford com o novo chefe Ruben Amorim e está procurando um novo clube durante a janela de transferências.

Villa parece oferecer -lhe uma saída e entende -se que o Midlands Club está se aproximando de um contrato de empréstimo inicial até o final da temporada com a opção de comprar.

Após as saídas de Jhon Duran e Emiliano Buendia, Villa está procurando reforços de ataque antes do prazo de transferência na segunda -feira.

O chefe da Villa Unai Emery apontou pessoalmente para Rashford.

O atacante da Inglaterra estava à margem de Amorim, que assumiu o cargo em novembro após a partida de Erik Ten Hag.

Rashford não joga no clube desde uma vitória por 2 x 1 na Liga Europa em Viktoria Plzen em 12 de dezembro.

Amorim disse a Rashford que “ele tem que mudar” se tiver um futuro em Old Trafford.

Villa também está interessado em João Felix de Chelsea e Marco Asensio de Paris St Germain, mas só pode trazer jogadores se for financeiramente viável.

Alguns fundos estão disponíveis após a partida de Duran para o clube da Arábia Saudita, Al Nassr, foi confirmada na sexta -feira em um acordo que pode valer até 71 milhões de libras (US $ 88 milhões).

No entanto, Emery disse que Ollie Watkins está feliz no clube e não sairá depois que Villa rejeitou uma oferta de arsenal, que é relatada que ela está na região de 60 milhões de libras, no início desta semana.