Astronautas da NASA riem das preocupações dos “presos”: “Não somos náufragos”, diz Sunita Williams

Os astronautas Sunita Williams e Butch Wilmore garantiram ao público seu bem-estar enquanto continuam uma missão estendida a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). Durante uma chamada de voo da Terra para o Espaço com o administrador da NASA, Bill Nelson, e o administrador adjunto, Astro Pam, em 9 de janeiro, os dois astronautas compartilharam suas experiências com humor e otimismo.

Nelson abordou as preocupações do público sobre a longa missão da tripulação, enfatizando a sua segurança e prontidão. “Os jornalistas ainda me perguntam como você está preso, que eles estão preocupados por você não ter roupas, por não ter comida. Você deixaria todos vocês descansarem pela última vez?

Wilmore abordou as preocupações com um comentário alegre, dizendo: “As roupas ficam folgadas aqui. Não é como na Terra, onde você transpira e fica ruim. Quero dizer, elas ficam folgadas. Então você pode usar as coisas honestamente, por semanas a fio. “, e isso não incomoda você”, disse ele, aliviando as preocupações sobre sua estadia prolongada.