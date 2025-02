Atalanta-Turin 1-1: Rettegui perde uma penalidade pela deusa

Quarto empate nas últimas seis corridas de campeonato para Atalantaquem não vai além de 1-1 em casa contra o Torino Na competição válida para os 23/por dia da série A. Botta e resposta na primeira metade final: Djimsiti desbloqueia o resultado da cabeça aos 36 ‘para os desenvolvimentos de um chute de canto antecipando Coco, resposta imediata dos convidados que Desenho que se baseia em 40 ‘com Maripan, sempre cabeça, na cruz de Lazaro. No segundo tempo, em 29 ‘Milinkovic-Savic, um pênalti nos atributos. Na final, vemos Scamacca, que chegou exatamente ao local da tensão, retornando ao campo após a longa parada de seis meses antes da lesão no ligamento cruzado em agosto passado. A ‘deusa’, portanto, sobe para 47 pontos e se arrisca amanhã para se distanciar de Inter e Nápoles, em campo contra Milão e Roma, respectivamente, enquanto as granadas vão para 27.