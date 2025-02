ATALANTA, uma multa inexistente da condenação do 92º: De Brugge vai para a casa por 2-1

Uma multa muito questionável, para não dizer, inexistente, condena Atalanta à derrota por 2-1 em Bruges na primeira etapa dos playoffs da Liga dos Campeões. Uma decisão do árbitro turco e do VAR que não a corrige, que permanece realmente atordoado porque o contato entre Hien e Nilsson parecia dizer pelo menos leve. Agora, Atalanta tem que mudar a curva com pelo menos dois gols na partida de retorno, planejada em sete dias em Bergamo. Outra deusa certamente verá o que veremos em campo, com a raiva necessária, dada a injustiça sofrida. Um jogo de Bruges é o mais complicado do que o esperado, com os belgas no primeiro tempo com Jutglà ao qual Pasalic respondeu antes do intervalo. Na segunda metade, as regras do equilíbrio, com oportunidades, por um lado e de outro, para o último epílogo miserável que estabelece a derrota da deusa. Em Atalanta, Gasperini confia em Pasalic por trás do ex de Ke Ketelare e a confirmação. No meio -campo, Ederson e o Roon Inamovable, Bellanova e Zappacosta tocam nas bandas (Ruggeri está em busca de febre). Em defesa, a nova compra Posch foi lançada ao lado de Hien e Djimsiti para proteger Rui Patricio.

Carnesecchi começa no banco. Em Bruges, a atenção ao talento atacante de Jutglà e a capacidade de Tzolis de inserir. Atalanta tenta enfrentar o jogo e colocar seu jogo desde o início, Bruges se defende em ordem e quando ele coloca a bola de volta ao contra -ataque, ele é sempre perigoso com a velocidade de Jutglà e Tzolis. A primeira conclusão é apenas de Greco, um limite direito e direito em uma situação de 3 contra 2 para os belgas na metade orrobiana do campo. Deusa em dificuldade, incapaz de controlar a bola e evitar o reinício oposto. O objetivo de Bruges está no ar e, no quarto de uma hora, é Jutglà assinar o 1-0 com um seco e preciso diretamente do centro da área, no talbi ajuda. Ação nascida de uma sangrenta bola de Pitye ​​de Posch. A deusa Sanda e na luta VanAken é a duplicação para os belgas. Após meia hora de puro sofrimento, ele tenta sacudir a Atalanta, que começa a ser visto na área de penalidade do oponente com uma cruz perigosa, mas imprecisa. Mas ainda são os Bruges que têm a chance de dobrar com o cuyper que chuta do lado de fora da rede de uma excelente posição. A réplica dos Nerazzurri de Gasperini antes do intervalo com a direita da borda do Stagu é um pouco para o lado. É o prelúdio do empate por Pasalic em 41 ‘, com um cabeçalho do centro da área em cruz da direita de Zappacosta.

Como no primeiro tempo, mesmo no início da recuperação de Atalanta, em dificuldade em face do rápido reinício dos Bruges. Bélgica perigosa em diferentes ocasiões com Talbi, então com o habitual Jutglà e novamente com o cuyper que toca o gol com a esquerda do lado de fora. Gasperini fica zangado com o sofá e tenta incentivar sua reação, o técnico oobiano envia Samardzic e Cuadrado para Pasalic e Bellanova no campo. Somente as duas novas entradas são os protagonistas, primeiro Cuadrado com um cruzamento para Zappacosta que Mignolet e depois Samardzic, que literalmente devora a duplicação chutando o lado esquerdo de uma excelente posição. Mais espaços são feitos, por um lado, com fadiga e o outro, Bruges ainda está tentando com o habitual Jutglà, mas a defesa de Atalantina é salva. O GASP também envia Brescianini para o campo para um sótão chato, enquanto o especialista em Toloi toma o lugar de Posch. Os ritmos caem consideravelmente, mesmo que nenhuma equipe pareça estar satisfeita com o resultado. Somente na final é o ex -De -Keataere mais esperado, que diz respeito ao compatriota Mignolet do limite. Quando o empate agora parece escrito, o árbitro Meler em plena recuperação de uma multa questionável aos hosts para um contato na área entre Hien e Nilsson. O mesmo centro transforma a punição derrotando Rui Patricio, após o cheque VAR que confirma a punição máxima enviando Gasperini e o Atalantine Bank em todas as Fúrias. Em sete dias, será difícil, mas não impossível.