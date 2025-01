Ataque aéreo russo em Zaporizhzhia, Ucrânia, mata 13 e fere 63 em ataque devastador | Notícias do mundo

Pelo menos 13 pessoas foram mortas e outras 63 ficaram feridas na quarta-feira num ataque russo à cidade de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, de acordo com um comunicado do Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia. Duas bombas guiadas caíram sobre a cidade por volta das 16h, horário local, danificando infraestrutura industrial e edifícios residenciais, disse o governador regional de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. Quatro dos feridos estão em estado crítico, acrescentou Fedorov. O ataque danificou quatro prédios administrativos e 27 veículos, segundo o Serviço de Emergência do Estado.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que 13 pessoas foram mortas no ataque e apresentou suas condolências às famílias das vítimas. Zelensky compartilhou um vídeo no X mostrando civis ensanguentados caídos na rua sendo atendidos por serviços de emergência e bombeiros tentando conter o incêndio. Ao compartilhar um vídeo sobre pessoas assassinadas.”

“Minhas mais profundas condolências às suas famílias e entes queridos. Infelizmente, o número de vítimas pode aumentar. Não há nada mais cruel do que lançar bombas aéreas sobre uma cidade, sabendo que os civis comuns sofrerão. A Rússia deve ser pressionada pelo seu terror.” a protecção de vidas na Ucrânia deve ser apoiada. “Somente com a força essa guerra poderá terminar com uma paz duradoura”, acrescentou.

Na quarta-feira, o Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia disse que edifícios residenciais, uma instalação industrial e outras infraestruturas foram danificados no ataque. Ele também disse que destroços atingiram um bonde e um ônibus que transportava passageiros, de acordo com uma reportagem da Al Jazeera. O governador regional, Ivan Fedorov, disse que as forças russas lançaram bombas guiadas contra uma área residencial da cidade durante a tarde e que pelo menos dois edifícios residenciais foram atingidos no ataque.

Os ataques ocorrem num momento em que tanto a Rússia como a Ucrânia querem mostrar a sua força antes da cerimónia de tomada de posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em 20 de janeiro. Na quarta-feira, os militares ucranianos anunciaram que atacaram um depósito de combustível na Rússia, causando um incêndio numa instalação que fornece mísseis a uma base aérea russa. O Estado-Maior Ucraniano anunciou que o ataque teve como alvo o depósito perto de Engels, na região russa de Saratov.

A Ucrânia tem vindo a desenvolver o seu próprio arsenal de longo alcance, capaz de atingir alvos atrás da sua linha da frente, enquanto Kiev continua a ter certas restrições à utilização de mísseis fornecidos pelo Ocidente. Mais cedo na quarta-feira, Zelensky disse que as nações que procuram acabar com a guerra deveriam oferecer garantias à Ucrânia relativamente à sua defesa futura.

Ele disse: “Para ser honesto, acho que temos o direito de exigir garantias de segurança sérias dos países que aspiram à paz no mundo”. Zelensky fez as observações durante uma conferência de imprensa em Kiev, em resposta à declaração de Trump de que entendia a oposição da Rússia à adesão da Ucrânia à NATO.

Durante uma conferência de imprensa na sua propriedade em Mar-a-Lago, na terça-feira, Trump disse: “A Rússia tem alguém mesmo à sua porta e posso compreender os seus sentimentos sobre isso”. Zelensky disse que os Estados Unidos, a Alemanha e a Eslováquia impediram a entrada imediata da Ucrânia na aliança da NATO.