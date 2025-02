Amarelo em Françaonde uma explosão foi registrada de manhã Consulado russo UM Marselha. De acordo com as autoridades de Moscou, seria terrorismo.

“As explosões sobre o território do Consulado Geral Russo em Marselha têm todas as características de um ataque terrorista, pedimos ao país de acreditação exaustivo e medidas rápidas para investigar, bem como medidas para fortalecer a segurança do consulado estrangeiro russo”: disse o porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria ZacharovaComentários sobre o surto de agências de incêndio no jardim composto consular russo em Marselha. Inicialmente, os bombeiros franceses discutiram uma explosão perto do consulado.

O console geral russo em Marselha, Stanislav OranskiyPor outro lado, sublinhou imediatamente como a explosão ocorreu no consulado.

Por causa de Garrafas ardentes Dizem que eles foram lançados por estranhos no jardim do consulado russo, de acordo com o que as agências de Moscou escrevem, afirmando fontes jornalísticas locais que não relatam nenhum dano às pessoas. Os dois dispositivos explodiram com som forte no jardim do edifício diplomático, sem causar danos. No bairro marseillar do episódio, os assentos de inúmeros consulados são criados, sob os de Egito, Tunísia um Armênia. Bombeiros e veículos policiais correram no local. O evento marca naturalmente uma cálculo de tensão, também em vista das tentativas do presidente francês Emmanuel Macron Se colocar como um “mediador europeu” na partida muito difícil das negociações de paz entre oUcrânia e Rússia.