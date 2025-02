Ataque austríaco Ataque: O suspeito sírio teve um motivo para ‘terror islâmico’, revela o ministro do Interior

As autoridades austríacas disseram que o homem acusado de esfaquear seis transeuntes à luz do dia, matando um garoto de 14 anos e ferindo outros cinco, foi motivado pelo “terrorismo islâmico”.

O suspeito, um homem sírio de 23 anos, foi preso após o ataque na cidade de Villach, no sul, no sábado.

O ministro do Interior, Gerhard Karner, disse no domingo que se sentiu “zangado por um atacante islâmico que esfaqueou indiscriminadamente pessoas inocentes aqui nesta cidade”.

Karner disse aos jornalistas em Villach que o atacante tinha vínculos com o grupo do Estado Islâmico e foi radicalizado on -line em muito pouco tempo.

O governador do estado, Peter Kaiser, agradeceu a um homem de 42 anos, também um sírio que trabalhou para uma empresa de entrega de alimentos, que levou ao suspeito e ajudou a impedir que a situação piorasse. “Isso mostra o quão intimamente o mal, mas também o bom humano pode se juntar à mesma nacionalidade”.

Isso marca o segundo ataque de jihadi mortal na Áustria nos últimos anos. Em novembro de 2020, um homem que já havia tentado se juntar ao grupo do Estado Islâmico realizou um alvoroço em Viena, armado com um rifle automático e um colete explosivo falso, matando quatro pessoas antes que a polícia o desencadeasse fatalmente.

O presidente da Áustria, Alexander van der Bellen, chamou o ataque “horrível”.

“Nenhuma palavra pode desfazer sofrimento, horror, medo. Meus pensamentos estão com a família da vítima falecida e feridas ”, ele publicou em X.

A comunidade síria livre da Áustria emitiu uma declaração no Facebook que se distanciou do ataque e expressou suas mais profundas condolências às famílias das vítimas. “Todos nós tivemos que fugir da Síria, nosso país de origem, porque não estávamos mais seguros, ninguém deixou seu país voluntariamente. Somos gratos por ter encontrado asilo e proteção na Áustria ”, afirmou a associação.

“Finalmente, gostaríamos de enfatizar: quem causa brigas e perturbações a paz da sociedade não representa os sírios que procuraram e receberam proteção aqui”, concluiu a declaração.

A procissão do carnaval cancelada enquanto a polícia coleta evidências Villach, um destino turístico popular perto das fronteiras da Itália e da Eslovênia, é conhecido por sua atmosfera descontraída, que combina tradições mediterrâneas e alpinas. A cidade organiza procissões anuais de carnaval em março e um evento no sábado foi cancelado após o ataque.

O Ministério do Interior austríaco ativou uma plataforma para testemunhas fazer upload de vídeos ou fotos relacionadas ao ataque. As autoridades locais disseram que uma equipe de resposta a crises estará disponível para apoiar os alunos quando as escolas abrirem na segunda -feira.

Chamadas para fortalecer as regras de migração O líder extremo direito, Herbert Kickl, escreveu em X que ele está “horrorizado com o horrível ato em Villach” e solicitou uma repressão rigorosa contra asilo.

“Ao mesmo tempo, estou com raiva, com raiva dos políticos que permitiram esfaquear, estupros, guerras de gangues e outros crimes de capital para se tornarem a agenda na Áustria. Este é um fracasso de primeira classe do sistema, pelo qual um jovem em Villach agora teve que pagar com sua vida ”, disse Kickl.

“Da Áustria à UE, as regras erradas estão em vigor em todos os lugares. Ninguém pode desafiá -los, tudo é declarado sacrossanto ”, disse ele, acrescentou que seu partido havia descrito o que viu como mudanças necessárias nas leis de imigração em sua plataforma eleitoral.

O líder do Partido Conservador, Christian Stocker, disse em X que o atacante “deve ser levado perante a justiça e ser punido com toda a força da lei”.

“Todos nós queremos viver em uma Áustria segura e acrescentamos que isso significa que as medidas políticas devem ser tomadas para evitar atos de terror no futuro”, disse ele.