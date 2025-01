Ataque de granada em Chandigarh: Agência Nacional de Investigação ataca o grupo terrorista Babbar Khalsa em Punjab, UP, Uttarakhand

A Agência Nacional de Investigação (NIA) realizou na quarta-feira buscas em vários locais ligados ao grupo terrorista banido Babbar Khalsa International (BKI) em várias regiões do norte no caso do ataque com granada em Chandigarh, disseram autoridades na quarta-feira.

As equipes da NIA pesquisaram vários locais relacionados ao BKI em Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand e Chandigarh. As operações foram realizadas nas instalações de suspeitos ligados ao terrorista baseado nos EUA Harpreet Singh, também conhecido como Happy Passian, nos distritos de Amritsar, Gurdaspur, Bathinda e Ferozepur de Punjab, distrito de Lakhimpur Kheri em UP, Rudrapur em Uttarakhand e em Chandigarh.

Materiais incriminadores, incluindo telemóveis/dispositivos digitais e documentos, foram apreendidos durante as buscas, acrescentaram as autoridades.

O caso, registrado de acordo com as instruções do Ministério do Interior da União, refere-se a um ataque com granada de mão a uma casa no Setor 10/D, Chandigarh, em 9 de setembro de 2024, pelos acusados ​​presos Rohan Masih e Vishal Masih.

As investigações da NIA até agora sobre o caso sugeriram uma conspiração arquitetada por Harwinder Singh Sandhu, aliás Rinda, baseado no Paquistão, e Happy Passian, baseado nos EUA, ambos terroristas pertencentes ao BKI, para atacar um oficial de polícia aposentado.

Os dois terroristas criaram um módulo para realizar o ataque terrorista e forneceram fundos, armas e outro apoio logístico aos agentes no terreno.

A conspiração envolveu o recrutamento de associados indianos por mentores e manipuladores acusados ​​em países estrangeiros para realizar atividades terroristas, fornecer fundos, contrabandear material terrorista para a Índia e transportar material terrorista através de um modelo de entrega sem saída, disseram as autoridades.

Mais investigações sobre o caso estão em andamento, disseram eles.