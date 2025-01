Ataque de Saif Ali Khan: a polícia de Mumbai tem “forte e concreto” contra o réu

A polícia de Mumbai disse na terça -feira que ele compilou “evidências amplas e sólidas” contra o cidadão de Bangladesh que foi preso por Bollywood Saif Ali Khan Ator no início deste mês.

Ao ir a uma conferência de imprensa, Paramjit Dahiya, comissário de polícia adicional (região oeste), compartilhou o desenvolvimento da investigação e disse que era uma “excelente detecção e teste” feita pela equipe da polícia de Mumbai, juntamente com o ramo criminal.

“A polícia de Mumbai tem evidências amplas e fortes contra a pessoa acusada, incluindo documentário, físico e técnico”, disse Dahiya.

“Com relação à determinação da identidade do réu como parte da coleta de evidências antes de apresentar as acusações, a polícia tem a opção de (uso) reconhecimento facial (tecnologia) e nós a exploramos”, acrescentou.

Saif Ali Khan (54) foi atacado nas primeiras horas de 16 de janeiro Em sua residência de Bandra em Mumbai, onde foi esfaqueado em cinco lugares: costas, boneca, pescoço, ombro e cotovelo. Após uma elaborada caça humana, a polícia prendeu o Islão Nacional do Islã de Bangladesh, Shehzad Mohammad Rohilla Amin Fakir, também conhecido como Vijay Das, do vizinho Thane.

Ao explicar a investigação, Dahiya disse que, quando um réu é preso, a polícia coleta várias evidências contra eles para demonstrar seu papel no crime, incluindo reconhecimento facial, pegadas digitais, declarações orais e muitas outras, e o oficial do investigador, ele levanta todo o evidência antes da folha de carregamento.

O policial sênior também confirmou que o O réu cometeu o ato por conta própria e não tinha associados a ele.

“Enviamos as amostras de impressão digital para o Departamento de Investigação do Crime (CID). Como hoje, não recebemos nenhum relatório oficial sobre suas pegadas digitais. O réu preso é o mesmo (pessoa envolvida no ataque). A polícia tem oral, Evidências físicas e técnicas contra ele “, disse Dahiya, acrescentou que as evidências ocorrerão perante o tribunal.

“Depois de entrar ilegalmente na Índia, o réu ficou em Calcutá por alguns dias. A polícia interrogou aqueles que o ajudaram em Calcutá e que estavam em seu contato”, disse o funcionário.

A polícia também recuperou uma folha hexa e uma faca dela.

Na semana passada, um tribunal de Mumbai estendeu a custódia da polícia de Shariful até 29 de janeiro. A polícia informou ao tribunal que eles precisavam fazer o reconhecimento facial do acusado para determinar se ele era a pessoa vista nas imagens da câmara de CCTV do prédio do ator.

Enquanto isso, o pai de Shariful, Mohammad Ruhul, disse que seu filho estava sendo enquadrado no caso e que logo se aproximaria do Ministério das Relações Exteriores de Bangladesh e da Alta Comissão da Índia por sua libertação. Ruhul também disse que o homem visto nas imagens da câmera CCTV não era Shariful.