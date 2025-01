Ataque de Saif Ali Khan: impressões digitais encontradas na casa do ator de Bollywood com acusado preso

As impressões digitais coletadas na residência de Saif Ali Khan em Bandra foram confirmadas como correspondendo às do acusado, que foi preso poucos dias depois de esfaquear o ator de Bollywood em 16 de janeiro.

As impressões digitais foram descobertas na conduta que o arguido teria utilizado para subir ao décimo primeiro andar do edifício. Impressões digitais adicionais foram encontradas na maçaneta da porta do quarto do filho mais novo de Saif, Jeh, e na porta do banheiro, ligando ainda mais o acusado à cena do crime.