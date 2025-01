Ataque de Saif Ali Khan: Milind Deora escreve para CM Fadnavis após prisão de cidadão de Bangladesh – ‘deportação’

“Saif Ali Khan atacou: O parlamentar do Shiv Sena, Milind Deora, assumiu uma posição forte sobre a imigração ‘ilegal’ de Bangladesh em Maharashtra, especialmente à luz de uma recente violação de segurança na residência do ator de Bollywood Saif Ali Khan” . Na terça-feira, 21 de janeiro, o deputado Shinde Sena revelou que havia escrito uma carta ao ministro-chefe de Maharashtra, Devendra Fadnavis, instando-a a tomar medidas rápidas para deportar cidadãos de Bangladesh que viviam ilegalmente no estado.

Saif Ali Khan recebeu alta do Hospital Lilavati na terça-feira, cinco dias depois que um intruso o esfaqueou seis vezes em seu elegante apartamento em West Bandra.

Na sua carta, Milind Deora destacou a sua preocupação com o impacto da imigração ilegal na segurança pública. Ele declarou: “Escrevi uma carta ao ministro-chefe de Maharashtra e instei-o a que qualquer bangladeshiano que viva ilegalmente seja deportado o mais rápido possível… O incidente que ocorreu na casa de Saif Ali Khan é muito preocupante. “Esta auditoria é necessária para tornar Mumbai mais segura…”

O agressor de Saif Ali Khan o esfaqueou nas costas porque… O cidadão de Bangladesh preso pelo ataque com faca a Saif Ali Khan disse à polícia que esfaqueou o ator nas costas várias vezes para se libertar de seu aperto forte, disse uma autoridade na terça-feira.

Após o ataque, o intruso escapou do apartamento de Khan, localizado no bairro nobre de Bandra, e se escondeu no jardim do prédio por cerca de duas horas, disse ele.

O acusado entrou no apartamento do ator no prédio Satguru Sharan pela janela do banheiro com a intenção de roubá-lo. Depois que ele entrou na casa, a equipe do ator o viu e começou a discutir com ele. Logo, Saif Ali Khan chegou lá e, sentindo uma ameaça, segurou o acusado com força pela frente”, disse o policial.

“Como o acusado não teve tempo de se mover, ele começou a esfaquear o ator pelas costas para se libertar. Como Khan ficou ferido no ataque, o acusado conseguiu se libertar”, disse ele.

Mais tarde, Saif Ali Khan fechou a porta principal de seu apartamento, presumindo que o agressor ainda estivesse lá dentro. No entanto, o arguido conseguiu escapar pelo mesmo caminho por onde entrou, disse o responsável.

A polícia prendeu no domingo o acusado, Shariful Islam Shehzad Mohammad Rohilla Amin Fakir (30), conhecido como Vijay Das, da cidade vizinha de Thane, por esfaquear a estrela de Bollywood de 54 anos na madrugada de 16 de janeiro. Fakir é um imigrante ilegal de Bangladesh que entrou na Índia há sete meses, atravessando o rio Dawki em Meghalaya.

Saif Ali Khan sofreu múltiplas facadas no ataque e foi submetido a uma cirurgia de emergência no Hospital Lilavati. Os médicos também retiraram um objeto pontiagudo que estava alojado na coluna do ator.

